Chai (Trip.com): «Nel futuro dei viaggi c’è anche il live streaming»

Al Wtm di Londra, nel panel Technology Track, oratore d’eccellenza Boon Sian Chai, amministratore delegato e vicepresidente dei mercati internazionali di Trip(.com), che ha illustrato la strategia dell’azienda impegnata a livello globale in un approccio incentrato sul cliente, sottolineando in particolare come la tecnologia sia la chiave del futuro dei viaggi, che contempla anche il live streaming.

Parlando di tecnologia, naturalmente l’ad cinese non poteva non menzionare l’intelligenza artificiale che è alla base della maggior parte delle innovazioni del Gruppo, ricordando Trip.Best, uno strumento che fornisce raccomandazioni personalizzate su hotel, destinazioni, ristoranti ed esperienze basate sull’analisi di oltre 100 milioni di recensioni degli utenti e TripGenie, un assistente di viaggio Ai in grado di creare itinerari e rispondere alle domande, che ha servito circa 3 milioni di utenti.

Chai ha anche parlato di Hotel + X, un prodotto che consente agli albergatori di promuovere la loro struttura su Trip(.com) permettendo loro di vendere le caratteristiche uniche dell’hotel o la sua posizione speciale nel pacchetto “camere-plus””, sottolineando che gli 8.000 hotel che hanno aderito al prodotto stanno registrando un aumento medio del 30% del loro RevPar.

Il manager ha poi voluto sottolineare la differenza che c’è nelle ricerche di hotel nei diversi mercati mondiali, per esempio i viaggiatori in Europa hanno un maggiore interesse per il tema della sostenibilità, rispetto al mercato orientale, e quindi Trip(.com) per il Vecchio Continente ha adattato un sistema per visualizzare informazioni specifiche delle strutture legate al tema durante la fase di ricerca che fornisce raccomandazioni mirate. In Medio Oriente, invece, è essenziale fornire il tono di voce corretto nelle numerose lingue necessarie per servire i viaggiatori delle diverse regioni.

L’ad ha accennato alla prossima espansione del prodotto Live Streaming, un’iniziativa lanciata dal co-fondatore e presidente esecutivo del gruppo James Liang durante la pandemia. L’idea era quella di mantenere un contatto con i viaggiatori quando non era possibile viaggiare e i video in diretta del presidente hanno raccolto decine di milioni di visualizzazioni su varie piattaforme in Cina. Ciò ha portato all’apertura di un centro di live streaming dedicato a Bangkok per servire il mercato dell’Asia-Pacifico. Una iniziativa che il Gruppo pensa di replicare anche nel resto del mondo, compresa l’Europa.

