Charity, Royal Caribbean lancia il programma “Wishes at sea”

Royal Caribbean International e Make-a-wish, organizzazione non profit che opera negli Usa per esaudire i desideri dei bambini malati e delle loro famiglie, insieme con il programma “Wishes at sea“.

La Royal Caribbean intende così contribuire agli sforzi dell’organizzazione non profit con raccolte di fondi, ma anche attraverso l’offerta di esperienze memorabili offerte alle famiglie.

Oltre a fare donazioni online, gli ospiti delle crociere potranno presto raccogliere fondi e creare visibilità per la partnership anche nel corso delle loro vacanze sulle navi e nelle destinazioni private della compagnia di crociere. Tra le altre cose, le iniziative includono attività come Walk for wishes 5K, marce benefiche e aste per esperienze esclusive a bordo delle navi Royal Caribbean International.

«I ricordi che creiamo con le nostre famiglie e i nostri amici in vacanza sono tra i momenti più speciali e significativi, e per i bambini malati e le loro famiglie, è proprio il loro essere significativi che può cambiare il corso della vita – ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International – Siamo entusiasti e onorati di collaborare con Make-a-wish. Con questa partnership siamo in grado di fare ciò che amiamo, offrire vacanze memorabili, e allo stesso tempo fare la differenza nella vita di coloro che sono nel cuore di Royal Caribbean: le famiglie più bisognose».

Le avventure per i bimbi che saliranno a bordo saranno davvero ricche, con tante emozioni da vivere anche nella destinazione privata più amata della compagnia di crociere, Perfect Day at CocoCay, con l’accesso al parco acquatico più elettrizzante dei Caraibi e delle Bahamas, una cabina privata e un’esperienza di volo sulla mongolfiera. Oltre a questo, trattamento vip per tutto il giorno, con esperienze esclusive.

Leslie Motter, presidente e ceo di Make-a-wish America, sottolinea:«Sappiamo che la realizzazione di un desiderio può tracciare un nuovo corso nella vita di alcuni bambini e non vediamo l’ora di avere l’opportunità di lavorare insieme per rendere tutto questo possibile».

I viaggiatori possono effettuare donazioni online sul sito di RoyalCaribbean.