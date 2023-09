Charter nautico, arriva la piattaforma di prenotazioni riservata alle adv

Lanciato online il primo portale per prenotazioni di charter nautico esclusivamente dedicato alle agenzie di viaggi: si tratta di una iniziativa firmata Kiriacoulis Holiday, tour operator di nicchia aderente ad Astoi.

«Il settore del charter nautico è praticamente sconosciuto alla maggioranza delle agenzie di viaggi, malgrado sia una nicchia, la cui distribuzione è riservata ai tour operator e agenzie di viaggi – spiega Luciano Rigli amministratore della Kiriacoulis Holiday – Ed è una nicchia con un fatturato stimato in circa 500 milioni di euro, oltre l’indotto in termini di biglietteria aerea, hotel ecc; oggi è gestito soprattutto da broker, in pieno conflitto con il codice del turismo e la direttiva 2302/2014. Kiriacoulis Holidays ha in programma di portare il charter nautico in agenzia di viaggi, la piattaforma è lo strumento. Ora intendiamo formare i venditori».

Rigli entra nel dettaglio della proposta: «Il prodotto è soprattutto un’esperienza di libertà, la quale per essere conquistata può convivere con qualche disagio. Nella formazione, abbiamo in programma educational e corsi teorici, fino al conseguimento della patente nautica. Il prossimo è dal 21 al 29 ottobre nel golfo di Saronico con partenza da Atene, con 2 imbarcazioni. Il prodotto essendo un’esperienza, ha bisogno di persone per la distribuzione, mal si concilia con il web, che certamente funziona per il consumatore più evoluto, ma per la stragrande maggioranza delle persone serve l’essere umano che racconti la vita di bordo, il profumo del caffè mentre si fa un tuffo all’alba e così via. Un prodotto che dovrebbe essere ghiotto per le agenzie, in controtendenza rispetto al sistema web».

La piattaforma è preclusa al consumatore e la Kiriacoulis Holiday lo presenterà e illustrerà nel dettaglio alle agenzie di viaggi partner alla prossima Fiera di Rimini, dove sarà presente all’interno dell’isola Astoi stand 11, oltre a partecipazioni già fissate nelle prossime fiere nautiche di Cannes e Genova.