“ChatGpt funziona e porta utili”: la confessione di TripAdvisor

A luglio TripAdvisor aveva annunciato l’introduzione di un generatore di itinerari creati dall’intelligenza artificiale con una nuova funzione in beta, accessibile solo agli utenti degli Stati Uniti per creare viaggi personalizzati utilizzando la tanto discussa tecnologia di OpenAi, ovvero ChatGpt.

Ora, a novembre, Matt Goldberg, ceo della piattaforma, ha definito l’integrazione un «aggiornamento significativo», anche se la nuova tecnologia è ancora in fase di test: «Siamo all’inizio del viaggio, ma stiamo assistendo a risultati convincenti. Durante i primi tre mesi in beta, i viaggiatori che hanno creato itinerari sono ritornati sulla piattaforma di più rispetto a quelli che non avevano creato un itinerario con la nuova tecnologia».

TripAdvisor ha anche scoperto che coloro che costruiscono un itinerario con ChatGpt generano un fatturato tre volte superiore rispetto all’utente medio, e ora il colosso sta pianificando il lancio di questo prodotto completo per la pianificazione di viaggi e itinerari sulla sua applicazione mobile per iOS e Android da avviare nel corso di questo trimestre.

TripAdvisor utilizza anche l’intelligenza artificiale generativa e l’apprendimento automatico per creare contenuti nelle sue pagine di destinazione più popolari, come New York e Parigi pescando dalle recensioni e valutazioni dei milioni di utenti della piattaforma, di conseguenza gli utenti salvano più spesso hotel, ristoranti ed esperienze, tanto che il tasso di salvataggio è aumentato del 15%. Inoltre, le pagine che hanno migliorato i contenuti grazie all’intelligenza artificiale generativa hanno aumenti a due cifre dalla vendita delle esperienze.

«Questi esempi sono solo alcuni dei tanti punti di prova incoraggianti che stiamo monitorando e che ci danno convinzione nella nostra direzione strategica – continua Goldberg – Ma sappiamo che tutto questo conta solo se si traduce in un impatto finanziario nel tempo».

Per il terzo trimestre, le entrate di TripAdvisor sono aumentate del 16%, con 533 milioni di dollari di entrate. In particolare, Viator è stato il più performante con entrate in aumento del 41%. TheFork è stato il secondo miglior performer, con entrate in aumento del 20%. Il core business di TripAdvisor ha ottenuto un fatturato di 290 milioni di dollari, in crescita del 2%.