Cherry Bay Capital, un investimento da 35 milioni in LimoLane

Un’operazione complessiva da 35 milioni di euro. Cherry Bay Capital Group – player indipendente attivo in ambito private capital e wealth advisory dedicato a selezionati Uhnwi e family office su scala internazionale – ha acquisito una quota di minoranza in LimoLane, piattaforma digitale leader in ambito mobilità premium b2b. L’obiettivo è sostenere un piano industriale ambizioso per mantenere la crescita organica attuale e finanziare una strategia concreta di buy & build.

Fondata nel 2021 da Fabio Nalucci, LimoLane si posiziona come leader globale nelle soluzioni di mobilità premium per clienti corporate, con particolare focus nei settori industrial, fashion, travel, tourism & hospitality, financial & professional services. La società opera attraverso un software proprietario che digitalizza la domanda di mobilità b2b, integrandosi con i sistemi gestionali dei clienti.

Al contempo aggrega un mercato frammentato composto da piccoli player Ncc (Noleggio con conducente) che, accedendo alla piattaforma Limo, ottengono accesso a corse fino a oggi sconosciute, incrementando in modo significativo l’utilizzo delle auto e il fatturato medio per veicolo. Il modello di business non si limita a fornire soluzioni di mobilità “day-by-day”, ma anche un servizio dedicato ai grandi eventi internazionali, soddisfacendo la crescente domanda di progetti di mobilità complessi, quali Fashion Week, Festival di Sanremo e Formula 1.

Con headquarter nella città di Milano e branch in Francia e Uk, la società guidata da Francesco Righetti offre servizi in oltre 50 Paesi e 500 città nel mondo, coinvolgendo una community di oltre 6.000 Ncc. Il fatturato ha registrato un solido ritmo di crescita superando 8 milioni di euro nel 2022, per raggiungere i 16.5 milioni nel 2023, con una previsione di raggiungere 34 milioni nel 2024 e un relativo Ebitda margin superiore al 30%.

«Consideriamo LimoLane – sottolinea Mattia Rossi, founding partner di Cherry Bay Capital Group – una delle operazioni di espansione più promettenti registrate nell’ultimo anno nel segmento private equity small&mid e Fabio Nalucci una delle figure di riferimento in Italia in ambito di trasformazione digitale. Siamo orgogliosi di continuare a dimostrare ai nostri partner e family office di essere capaci di identificare le migliori eccellenze italiane».

«Siamo sicuri che oltre all’apporto di capitali – osserva Fabio Nalucci, chairman di LimoLane – il rapporto con Cherry Bay Capital sarà fondamentale per la crescita della società. Questo “round” dimostra la possibilità di fare innovazione digitale in settori tradizionali combinando industria e finanza per poter creare un campione globale in un settore ancora fortemente locale»

Cherry Bay Capital Group è stato assistito da Parthenon-Ey per la due diligence strategica e commerciale, sotto la guida del partner Federico Bonelli, da Dwf Italy per la due diligence legale e contrattuale, con un team composto da Luca Lo Po’ (partner) e Massimo Breviglieri (counsel).

La due diligence finanziaria e fiscale è stata condotta da Lucia Mazzuero e Rossella Patella, partner di Ey transaction advisory services. Oltre ai partner fondatori, Mattia Rossi e Daniel Lolli-Ghetti, hanno contribuito all’operazione Vito Pesare e Tommaso Profazio del team di private investment office di Cherry Bay Capital Group.

LimoLane è stata assistita da Rodrigo Boccioletti, counsel di Gianni & Origoni per gli aspetti di natura legale, e da Michele Bianchini di Fndx in qualità di M&A advisor.

La foto interna è stata inviata dall’ufficio stampa di Doppia Elica.