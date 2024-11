Chi dominerà il travel nel 2040?

Il report Google-Deloitte

Cina, India e Stati Uniti domineranno il mercato turistico mondiale nei prossimi 15 anni. A dirlo è il report “Travel 2040” realizzato in tandem da Google e Deloitte, che hanno incrociato le informazioni di miliardi di query fatte sui motori di ricerca con 90mila trend degli ultimi anni: emerge come nel 2040 saranno 2,4 miliardi i viaggiatori internazionali nel mondo, il 60% in più degli attuali.

Oltre alla Cina, come spesso preannunciato sarà l’India a registrare i più alti tassi di incremento. I viaggiatori del subcontinente aumenteranno di almeno cinque volte rispetto ad oggi nei prossimi 15 anni. Gli indiani saranno viaggiatori digitali, giovani, con una tendenza già attuale a prenotare i voli internazionali con meno di 50 giorni di anticipo rispetto alla media che è di 70. Questi turisti emergenti si rivolgeranno nei primi anni a destinazioni limitrofe per poi puntare verso luoghi più maturi come l’Europa.

Gli Stati Uniti continueranno a giocare il loro ruolo da protagonisti anche nel 2040. Già ora gli Usa rappresentano fino al 40% dei viaggiatori, soprattutto in destinazioni extraeuropee. Sono viaggiatori maturi, alla ricerca di novità ed esperienze e attirati dai marchi più conosciuti. Il 78% di loro si dichiara disposto a pagare di più per un brand turistico famoso, una propensione che continuerà a crescere in futuro.

Entro il 2040 cambieranno anche le destinazioni. La Spagna supererà la Francia come Paese più visitato, seguiti dalla new entry Messico. Anche il Medio Oriente giocherà la sua parte, con una continua crescita del turismo negli Emirati Arabi. A loro si affiancherà l’Arabia Saudita, trainata da strutture d’accoglienza di alto livello, politiche rapide dei visti e soprattutto grandi investimenti turistici come Neom, però alle prese con un ridimensionamento, ed Expo 2030.