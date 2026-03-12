Chi sa resistere: anniversari 2026 nel travel
Nuovo anno, nuovi anniversari. Anche nel 2026, il travel festeggia storici traguardi e L’Agenzia di Viaggi Magazine ne ha selezionati sette, a partire dai cent’anni di Lufthansa e fino al sessantesimo della prestigiosa Itb Berlin, fiera appena conclusa nella capitale tedesca.
IL CENTENARIO DI LUFTHANSA
Riavvolgiamo il nastro, torniamo al 6 gennaio 1926. È in questo momento che, attraverso il merger tra Luftverkehr e Aero Lloyd, viene fondata Lufthansa (ai tempi Luft Hansa), compagnia aerea di bandiera della Germania, oggi colosso dell’aviazione e il cui Gruppo si compone anche di altri importanti vettori come Swiss, Austrian Airlines, Brussels, Eurowings, la nostra Ita Airways, per una flotta di oltre 700 aeromobili.
Così il ceo di Ita, Joerg Eberhart, sull’atto formale della fondazione postato dal Gruppo anche sui social media: «Quel documento non ha rappresentato solo una tappa amministrativa, bensì l’inizio di un secolo di storia dell’aviazione». Il documento, ha proseguito il ceo, «insieme all’Aktienbuch originale, il registro ufficiale degli azionisti di società, riflette l’ambizione, il senso di responsabilità e la visione di lungo periodo che hanno posto le basi di un’azienda costruita per durare. A distanza di un secolo, quell’impegno continua a plasmare il modo in cui colleghiamo persone, culture ed economie in tutto il mondo».
CATHAY COMPIE OTTANT’ANNI
Tra le compagnie aeree che hanno segnato (e continueranno a farlo) il mondo dei viaggi, c’è anche Cathay Pacific, che con l’avvio del 2026 ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni del suo 80° anniversario, che segna otto decenni di progressi dal 1946. Per inaugurare quest’anno importante, Cathay organizza una serie di eventi speciali, iniziative e attività nel corso di tutto il 2026, a tema “80 Years Together”.
Proprio lo scorso 6 gennaio, come preludio alle celebrazioni, Cathay ha presentato una livrea speciale su uno dei suoi Airbus A350 a lungo raggio: abbellita dall’iconico design lettuce leaf sandwich della compagnia e con il marchio dell’80° anniversario, la livrea omaggia la storica eredità del vettore, a strisce verdi e bianche. «Con il continuo supporto e incoraggiamento dei nostri dipendenti, dei clienti e dei partner, sono fiducioso che Cathay, in quanto marchio iconico di Hong Kong, volerà verso traguardi ancora più ambiziosi», ha dichiarato l’ad del Gruppo, Ronald Lam.
70 PRIMAVERE PER MELIÁ
Festeggia settant’anni Meliá International, fondato da Gabriel Escarrer Juliá. Il Gruppo ha approfittato dell’ultima edizione di Fitur a Madrid per dare il via alle celebrazioni. Escarrer Jaume ha confermato la solidità aziendale (oltre 50 nuovi hotel nel 2025) e un’importante virata sul lusso durante il 2026, con new entry in località esotiche come Maldive e Seychelles. «Celebrare 70 anni con la stessa forza e spirito innovativo dell’inizio – ha commentato Escarrer – è la prova del potere di un’eredità unica. Siamo fiduciosi sul futuro, vogliamo continuare a distinguerci nel leisure per almeno altri 70 anni. Con un focus crescente sull’alto di gamma e un forte impegno nella sostenibilità».
I SESSANTA DI ITB BERLIN
Dal 3 al 5 marzo scorsi Berlino è tornata a essere il baricentro del turismo mondiale con Itb Berlin Convention, che quest’anno (circa 6mila gli espositori da oltre 160 Paesi) celebra un traguardo prestigioso con il suo 60° anniversario.
«Da ben sei decenni, dal 1966, Itb è il luogo dove l’industria del viaggio si incontra – ha dichiarato il ceo di Messe Berlin, Mario Tobias – per comprendere i mercati, le tendenze e stringere alleanze strategiche. In un’epoca segnata da sfide globali, c’è bisogno di piattaforme che uniscano innovazione, con un focus sull’intelligenza artificiale, forza economica e responsabilità».
MAPPAMONDO FESTEGGIA MEZZO SECOLO
Una location suggestiva, il Forum Theatre di Roma, dove il 28 febbraio il t.o. Mappamondo (che ora ha in pancia anche Shiruq) ha festeggiato i suoi 50 anni in una serata ricca di suggestioni, ricordi, partner. «Qui hanno registrato dal 1970 i più grandi artisti mondiali. Abbiamo scelto il cinema perché crediamo che un viaggio, così come un film, può emozionare, stupire, può deludere, ma è capace sempre di sorprendere», ha commentato il ceo, Andrea Mele, che ha ricordato: «Se siamo arrivati fin qui è perché la nostra politica è sempre stata chiara: abbiamo focalizzato tutti i nostri sforzi sul prodotto, e non sull’effimero, e dato priorità al valore, non ai volumi e ai fatturati. A guidare Mappamondo verso il futuro ci sono persone valide, che saranno in grado di portare l’azienda chissà dove».
TRENTENNALE BRAVO
I festeggiamenti non mancano neanche in casa Alpitour World, con il brand Bravo che compie i suoi primi trent’anni e celebra tre decenni di momenti indimenticabili vissuti con milioni di viaggiatori. Nato nel 1996, Bravo ha costruito nel tempo una proposta riconoscibile, fondata su qualità, semplicità e un’ospitalità informale, che è diventata la sua vera firma.
«Dal primo villaggio in Tunisia – commenta Tommaso Bertini, corporate chief marketing officer – siamo cresciuti fino a 52 strutture in 18 Paesi. Oggi una prenotazione su due è di una famiglia, segno di grande fiducia».
TRENT’ANNI ANCHE PER CABOVERDETIME
È l’ora anche dei trent’anni di Caboverdetime, storico operatore che accompagna i viaggiatori alla scoperta dell’arcipelago di Capo Verde, in particolare dell’isola di Sal. “Trent’anni fa – ha raccontato il founder, Andrea Stefanina – ho scelto Capo Verde seguendo un’intuizione. Oggi provo un’immensa soddisfazione per il percorso fatto e una profonda gratitudine verso chi ci ha accompagnato in questa avventura». Il trentennale arriva in un momento positivo, con il 2025 chiuso con il fatturato al +12% e facendo viaggiare oltre 6mila persone, con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente.