Chi sa resistere: anniversari 2026 nel travel

70 PRIMAVERE PER MELIÁ

Festeggia settant’anni Meliá International, fondato da Gabriel Escarrer Juliá. Il Gruppo ha approfittato dell’ultima edizione di Fitur a Madrid per dare il via alle celebrazioni. Escarrer Jaume ha confermato la solidità aziendale (oltre 50 nuovi hotel nel 2025) e un’importante virata sul lusso durante il 2026, con new entry in località esotiche come Maldive e Seychelles. «Celebrare 70 anni con la stessa forza e spirito innovativo dell’inizio – ha commentato Escarrer – è la prova del potere di un’eredità unica. Siamo fiduciosi sul futuro, vogliamo continuare a distinguerci nel leisure per almeno altri 70 anni. Con un focus crescente sull’alto di gamma e un forte impegno nella sostenibilità».

I SESSANTA DI ITB BERLIN

Dal 3 al 5 marzo scorsi Berlino è tornata a essere il baricentro del turismo mondiale con Itb Berlin Convention, che quest’anno (circa 6mila gli espositori da oltre 160 Paesi) celebra un traguardo prestigioso con il suo 60° anniversario.

«Da ben sei decenni, dal 1966, Itb è il luogo dove l’industria del viaggio si incontra – ha dichiarato il ceo di Messe Berlin, Mario Tobias – per comprendere i mercati, le tendenze e stringere alleanze strategiche. In un’epoca segnata da sfide globali, c’è bisogno di piattaforme che uniscano innovazione, con un focus sull’intelligenza artificiale, forza economica e responsabilità».

MAPPAMONDO FESTEGGIA MEZZO SECOLO

Una location suggestiva, il Forum Theatre di Roma, dove il 28 febbraio il t.o. Mappamondo (che ora ha in pancia anche Shiruq) ha festeggiato i suoi 50 anni in una serata ricca di suggestioni, ricordi, partner. «Qui hanno registrato dal 1970 i più grandi artisti mondiali. Abbiamo scelto il cinema perché crediamo che un viaggio, così come un film, può emozionare, stupire, può deludere, ma è capace sempre di sorprendere», ha commentato il ceo, Andrea Mele, che ha ricordato: «Se siamo arrivati fin qui è perché la nostra politica è sempre stata chiara: abbiamo focalizzato tutti i nostri sforzi sul prodotto, e non sull’effimero, e dato priorità al valore, non ai volumi e ai fatturati. A guidare Mappamondo verso il futuro ci sono persone valide, che saranno in grado di portare l’azienda chissà dove».