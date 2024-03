Chinasia by Idee per Viaggiare: nove itinerari da sogno in Cina

La Cina è stata al centro del programma formazione di Chinasia by Idee per Viaggiare cui hanno partecipato una sessantina di agenzie di viaggi. A breve il Paese sarà anche al centro anche di un corso di due giorni di Act, Accademia Creativa Turismo, che si tiene sempre all’interno della sede del t.o ed è riservata agli agenti di viaggio operativi.

Laura Grassi, responsabile Chinasia by Idee per Viaggiare, ha illustrato le peculiarità della destinazione con una storia millenaria, segnata da 56 siti Unesco e da splendidi paesaggi naturalistici.

Da visitare preferibilmente in autunno e primavera, la Cina, nei mesi di marzo e aprile, sta segnando risultati importanti nell’offerta Idee per Viaggiare: «Al momento registriamo vendite pari al 98% dei posti in programmazione per la Cina – afferma Grassi – concorre al clima di ottimismo anche la crescita del segmento gruppi, che rimane il focus del nostro prodotto». A dare impulso a questo grande rilancio l’abolizione del visto per visitare il Paese se si soggiorna meno di 15 giorni.

Idee per viaggiare propone nove itinerari in Cina, con guide locali nazionali che parlano l’italiano in gruppi dai 6 ai 15 partecipanti, cui si aggiunge anche l’accompagnatore dall’Italia nel caso di gruppi numerosi. Nell’offerta solo hotel 4 stelle superior e 5 stelle e viaggio con volo diretto operato da Air China, a meno che non ci siano altre tappe fuori dalla Cina nel tour, ad esempio le estensioni mare per i viaggi di nozze.

Tra i tour più venduti il classico Marco Polo, che tocca Pechino, che da sola merita il viaggio con le meraviglie della Città Proibita, il tempio del Cielo e la Grande Muraglia. E poi Xi’An, con lo spettacolare esercito di terracotta, e Shanghai con la sua parte storica e quella moderna dei grattacieli. Quindi Prisma di Giada, oltre alle tre città principali, propone una tappa anche a Guilin, in una delle aree più belle a livello paesaggistico.

Ventagli di Fiori di Pesco conduce invece alla scoperta di Datong, con il complesso rupestre di Yungang, e di Piangyaao, Patrimonio Unesco. Fiori e sculture è il tour dedicato alle vie del sacro, con il Buddha gigante di Leshan, dove si possono osservare i panda nel loro ambiente naturale. La luna nel lago è un itinerario incentrato sulle minoranze etniche della regione dello Yunnan, alla scoperta di natura storia e cultura. La terra dei Lama tocca anche Lhasa in Tibet, evocando aspetti mistici e paesaggi naturali unici. Infine, La Via della seta ripercorre la strada di Marco Polo. Da quest’anno è stato inserito anche Universo di colori, dove si trovano le montagne che hanno ispirato gli scenari del film Avatar nel parco nazionale Zhangjiajie.

«Prosegue il percorso formativo di Idee per Viaggiare in tutta Italia, su tutte le destinazioni – ha commentato a margine dell’evento Fabio Savelloni, direttore del tour operator – in questi giorni abbiamo avuto incontri a Perugia, Pescara, Marina di Pietrasanta, Firenze, Bologna, tutti eventi organizzati con i nostri fornitori».

A questo si aggiungono i corsi dell’Accademia con specializzazioni sulle destinazioni. I prossimi appuntamenti saranno Africa Australe e Cina, ma il t.o. sta ancora elaborando il calendario completo che conterà un appuntamento al mese.

Un periodo d’oro, dunque, per Idee per Viaggiare, che a febbraio ha segnato il miglior mese di sempre, con la grande voglia di tornare a viaggiare del post pandemia. L’operatore registra più pratiche, a un prezzo medio inferiore a quello dello scorso anno, grazie al mutamento dei costi, anche del trasporto aereo, che si sono maggiormente stabilizzati con l’ampliamento delle tratte e l’arrivo di nuovi aeromobili nelle compagnie.

Il cambiamento rispetto al pre-pandemia è anche nella progettazione del viaggio con grande anticipo: a settembre 2023 già si prenotava per l’estate 2024. Quindi la ricerca di sicurezza: «I passeggeri vogliono avere certezze sull’assicurazione di viaggio e su altri parametri che prima erano più trascurati», conferma Savelloni.