Ciampino ottiene per la prima volta 4 stelle Skytrax

Ciampino “blasonato”. Per la prima volta l’aeroporto G.B.Pastine di Roma, gestito da Aeroporti di Roma, ha ottenuto 4 stelle Skytrax, uno dei più importanti riconoscimenti nel panorama mondiale per la qualità dei servizi aeroportuali e per l’attività del personale, votato tra i migliori aeeroporti regionali in Europa.

Dopo le 5 stelle ottenute nel 2022 e confermate nell’aprile 2025 al Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, dunque, anche lo scalo di Ciampino – che nel 2025 ha superato la quota di 4 milioni di viaggiatori, in crescita del 3.3% rispetto all’anno precedente – entra così nell’élite degli aeroporti europei, nella categoria tra 2-5 milioni di passeggeri, certificati appunto con un rating di 4 stelle.

Skytrax, principale ente di rating del trasporto aereo a livello globale, svolge valutazioni su oltre 800 parametri legati ai prodotti e servizi offerti ai passeggeri, seguendo una metodologia standardizzata che permette il confronto tra grandi hub e scali regionali.

La valutazione, assegnata al termine di un’approfondita analisi condotta nel corso del 2025, ha riconosciuto al G.B. Pastine elevati standard qualitativi lungo l’intera esperienza di viaggio, premiando il comfort del terminal, la pulizia, la segnaletica e l’orientamento, la qualità del servizio offerta dal personale, i processi di security e controlli di frontiera/immigrazione.

Skytrax ha inoltre valorizzato la dotazione di punti di ricarica e aree di lavoro, i servizi per le famiglie e l’assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità (Prm), insieme ad alcune iniziative per rendere l’attesa più piacevole e coinvolgente, come il calcio balilla, gli strumenti musicali e le aree gioco per bambini.

«Il riconoscimento delle 4 stelle Skytrax all’aeroporto di Ciampino – ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma – rappresenta un ulteriore, importante passo nel percorso di miglioramento continuo che stiamo portando avanti su tutto il sistema aeroportuale romano. Il G.B. Pastine riveste un ruolo strategico per Roma e per l’Italia e si afferma tra gli aeroporti più apprezzati in Europa per qualità e affidabilità operativa nella sua categoria. Questo risultato valorizza il ruolo specifico dello scalo in un contesto operativo dual-use, che richiede standard elevati di efficienza, puntualità e affidabilità. La certificazione Skytrax è un riconoscimento del lavoro di squadra e della capacità di tradurre una visione industriale di lungo periodo in risultati misurabili, mettendo al centro l’esperienza del passeggero e l’eccellenza operativa».

In effetti Aeroporti di Roma ha avviato un percorso di valorizzazione dello scalo di Ciampino, volto a migliorarne il profilo infrastrutturale e l’offerta complessiva, in coerenza con il modello di sviluppo sostenibile e innovativo promosso dal sistema aeroportuale della Capitale, che ha da poco segnato un record storico chiudendo l’anno con oltre 55 milioni di viaggiatori in arrivo o in partenza.

In questo quadro, proseguirà anche nel 2026 il programma di ammodernamento infrastrutturale delle dotazioni del terminal: dopo gli interventi già realizzati, ulteriori miglioramenti sono previsti già nei prossimi mesi per consolidare e rendere ancora più omogenea l’esperienza dei passeggeri in tutte le aree dello scalo.

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa dell’aeroporto di Ciampino