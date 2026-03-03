Ciclone Harry, polizze catastrofali in alto mare

Le mareggiate – o meglio, i maremoti – provocate dal ciclone Harry hanno lasciato in Sicilia, Sardegna e Calabria coste devastate, stabilimenti balneari danneggiati, spiagge dissestate e ondate di polemiche. Queste ultime alimentate dalla beffa subita da operatori balneari e imprenditori alberghieri, che hanno scoperto di non avere adeguate coperture assicurative, semplicemente perché questo tipo di eventi climatici estremi, in particolare le mareggiate, al momento non sono contemplati nelle polizze.

Ma andiamo con ordine. Per fare un po’ di chiarezza partiamo dal contesto normativo: la legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per molte aziende italiane di stipulare polizze contro i danni derivanti da eventi catastrofali naturali (terremoti, inondazioni, frane e via dicendo). Questo obbligo è stato più volte prorogato e differenziato in base alla dimensione delle società interessate: per quelle grandi è rimasto fissato al 2025, mentre per le micro e piccole imprese la scadenza è stata fatta slittare al marzo 2026 con la legge milleproroghe, seppure con diversi dettagli operativi ancora in chiarimento.

La materia è quantomai delicata, tanto che lo stesso presidente di Ania, l’Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, Giovanni Liverani, è intervenuto nel dibattito delineando un quadro ad alta criticità: a oggi solo il 12% delle imprese italiane risulta in possesso di una polizza catastrofale e si tratta di un dato che la stessa associazione giudica “molto, troppo basso” rispetto ai crescenti rischi legati a frane, alluvioni e terremoti che colpiscono periodicamente il nostro Paese.

E ancora, pur ritenendo positiva l’introduzione dell’obbligo di questa tipologia di polizza, Liverani osserva che la legge attuale non include fenomeni come appunto le mareggiate o le “bombe d’acqua”. Da qui la sollecitazione per una revisione del testo legislativo che può essere migliorato per estendere la portata delle coperture e parametrare meglio le polizze ai rischi effettivi che corrono certe imprese, come appunto stabilimenti balneari o strutture ricreative e ricettive presenti sulle coste italiane.

Come fare? Innanzitutto, sempre secondo il presidente dell’Ania, lo Stato e gli operatori devono spingere per aumentare l’adesione delle imprese a queste coperture con strumenti incentivanti, magari attivando adeguati sgravi e da parte delle compagnie assicuratrici deve esserci l’impegno a pagare sempre e comunque quanto contemplato dalle polizze. Un auspicio legato anche a una evidente necessità di rafforzare la “cultura assicurativa” nel Paese, includendo formazione, innovazione e strategici partenariati pubblico-privati.

Ma intanto gli operatori turistici, accanto a tanti altri imprenditori delle zone che in Sicilia, Calabria e Sardegna sono state colpite dal ciclone Harry, hanno avanzato le loro specifiche istanze soprattutto alla luce delle attuali criticità che si addensano intorno al nodo concessioni balneari, al centro di una revisione di cui non si conosce ancora l’esatto impatto e le modalità.