Ciclone in Grecia: turisti in fuga da Skiathos e voli cancellati

Situazione critica sull’isola greca di Skiathos, devastata dal ciclone Daniel, con centinaia di turisti bloccati dalle inondazioni. Le auto sono state spazzate via dalle acque e alcuni vacanzieri, a quanto si apprende, sono stati evacuati, mentre altri sono intrappolati ai piani superiori degli hotel senza elettricità e acqua corrente. Intanto, la compagnia britannica Jet2 ha cancellato tutti i voli per l’isola delle Sporadi fino a martedì 12 settembre compreso. Già ieri molti viaggiatori si erano riparati nell’aeroporto, in attesa di un volo per tornare a casa.

Jet2 ha annunciato che volerà con un aereo vuoto a Skiathos per riportare i clienti nel Regno Unito. «Crediamo – ha spiegato la compagnia – che l’annullamento sia la cosa giusta da fare per consentire all’isola e alla sua popolazione di tornare rapidamente alla normalità. Contatteremo le persone interessate in merito alle loro opzioni di rimborso e riprenotazione. Esamineremo attentamente la questione e, se necessario, potremmo allestire ulteriori voli per riportare i clienti a casa: il nostro obiettivo principale è fare tutto il possibile per prenderci cura di tutti e in ogni caso continueremo a monitorare da vicino le condizioni meteorologiche».

Le piogge torrenziali hanno trasformato le strade in fiumi, tagliando fuori alcune zone di Skiathos: almeno due persone sono morte e diverse risultano disperse. Secondo le autorità locali, le piogge provocate dalla tempesta Daniel sono state le più intense da quando sono iniziate le registrazioni. Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha puntato il dito contro cambiamento climatico come una delle cause delle inondazioni e dei recenti incendi: «Temo che le estati spensierate, come le conoscevamo cesseranno di esistere».

In alcune parti della Grecia in un solo giorno è caduta la quantità di pioggia di un anno. Sette morti sull’isola di Eubea, davanti all’Attica, dove Atene è stata raggiunta da un forte acquazzone: allagate molte delle principali arterie cittadine e la linea 1 della metro ha subito interruzioni. Tra le zone più colpite anche quelle di Volos, Trikala e Karditsa, con centinaia di abitazioni e strade sott’acqua e blackout diffusi. Tre i dispersi nell’unità periferica della Magnesia occidentale, dove sono stati registrati quasi 400 mm di pioggia in 30 ore. Nell’alluvione del 2017 in Grecia morirono 25 persone.

Il ciclone Daniel non ha risparmiato neppure la Turchia. Un’alluvione improvvisa in un campeggio nel nord-ovest, vicino al confine con la Bulgaria, ha spazzato via i bungalow e ha ucciso almeno cinque persone. I soccorritori sono alla ricerca di una persona scomparsa. Quattordici, nel complesso, le vittime nell’Europa Orientale.