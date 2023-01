Cilentourist si fa “ambasciatore” del Cilento sui social

Con 35.000 follower è tra i social di viaggio più seguiti in Campania. Benvenuti su Cilentourist, la pagina Facebook dove Aldo Olivieri racconta ogni giorno il secondo parco nazionale più grande d’Italia, raggiungendo 2-3 milioni di persone.

Giovane professionista del Cilento, Olivieri ha trasformato la passione per la sua terra in lavoro, con l’obiettivo di far conoscere meglio una zona meravigliosa sotto il profilo artistico e paesaggistico innanzitutto ai turisti, ma anche agli stessi residenti, spesso ignari di ciò che hanno intorno.

Appassionato di turismo fin da giovane, ha sempre organizzato eventi per il suo territorio tramite le associazioni di cui ha fatto parte. Tra le iniziative più note “Il Borgo di Babbo Natale”, che durante il periodo natalizio trasforma Agropoli in un villaggio magico e molto frequentate nelle Feste: in oltre 20.000 vengono per incontrare il Babbo Natale d’Italia.

Le sue iniziative sono state oggetto di approfondimenti a Sky e nelle trasmissioni Rai Sereno Variabile e Tg Itinerante. Olivieri ha partecipato anche a “I soliti ignoti”, condotto da Amadeus.