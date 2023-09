Cina, Alipay vara la versione internazionale dell’app per i viaggiatori stranieri

Alipay lancia una “versione internazionale” dell’app con servizi personalizzati per i viaggiatori che arrivano in Cina, in occasione dei Giochi Asiatici di Hangzhou, durante la Alipay Partner Conference 2023.

La nuova versione prevede opzioni linguistiche che includano l’inglese e un comodo tool per la traduzione; offre così un sistema di pagamento da mobile in grado di soddisfare le esigenze dei viaggiatori internazionali in Cina, migliorando i loro viaggi nel Paese.

Inoltre, integra i servizi di viaggio più utilizzati, tra cui prenotazione di hotel, biglietti aerei, ride-hailing, trasporti pubblici e controllo del tasso di cambio. Include, inoltre, anche servizi collegati ai Giochi Asiatici attraverso il mini-programma “Smart Hangzhou”.

Dal 2022, Alipay ha stretto diverse partnership con network di carte internazionali per migliorare il servizio di pagamento per i viaggiatori stranieri. Dopo aver scaricato l’app di Alipay, i turisti possono registrarsi e collegare una carta di credito o di debito internazionale Visa, Mastercard, Jcb, Discover, e Diners Club. Potranno dunque pagare in decine di milioni di esercizi commerciali partner di Alipay in tutta la Cina, compresi ristoranti, bar, attrazioni turistiche, centri commerciali, bancarelle e trasporti pubblici.

«Continueremo a ottimizzare i nostri prodotti e servizi per servire al meglio i visitatori stranieri in Cina, migliorando la loro esperienza di viaggio con comodi servizi di pagamento da mobile – dichiara Yaoyao Jin, responsabile della versione internazionale di Alipay – Inoltre, continuiamo a incoraggiare un numero sempre maggiore di commercianti e fornitori di servizi che operano digitalmente sulla piattaforma Alipay a migliorare i loro servizi appositamente per i turisti internazionali».