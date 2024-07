Cina, aperto a Pechino il centro visti per l’Italia

Un ponte tra Italia e Cina. È stato inaugurato ieri il nuovo Centro richiesta visti per l’Italia a Pechino, un luogo che unisce la funzionalità burocratica all’immersione culturale. La sede, gestita da Vfs Global, è stata progettata per offrire ai richiedenti di visto un’esperienza completa che va oltre la semplice trafila burocratica. L’apertura del nuovo Centro richiesta visti rappresenta un passo importante per rafforzare i legami culturali e turistici tra i due Paesi.

L’ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti, ha sottolineato l’importanza del nuovo centro come “biglietto da visita” dell’Italia per la Cina. «Essendo il luogo in cui l’Italia elabora il maggior numero di visti in tutto il mondo, il Centro richiesta visti per l’Italia a Pechino è il nostro biglietto da visita e siamo molto orgogliosi che rifletta il calore, l’ospitalità e l’eccellenza per cui l’Italia è rinomata», ha dichiarato Ambrosetti durante la cerimonia. Il centro ospita un’area espositiva dedicata alla cultura italiana, con un omaggio a Marco Polo, figura simbolo dei legami storici tra i due Paesi.

«Nei primi sei mesi del 2024, i Consolati italiani in Cina hanno già rilasciato più di 120.000 visti, il 130% rispetto al 2023 – ha sottolineato Ambrosetti – Vale la pena notare che nel 2024 Italia e Cina commemorano Marco Polo, un pioniere che ha gettato le basi per lo scambio culturale e la comprensione reciproca tra le nostre due nazioni. Mentre celebriamo questo importante anniversario, onoriamo lo spirito di Marco Polo e la sua eredità di esplorazione e amicizia. Continuiamo a costruire ponti tra le nostre nazioni, promuovendo la comprensione e la collaborazione attraverso i viaggi e lo scambio culturale».

Kishen Singh, chief operating officer di Vfs Global per la Cina continentale, Hong Kong e Mongolia, ha ribadito la solida collaborazione tra l’azienda e il governo italiano. Vfs Global gestisce Centri richiesta visti per l’Italia in Cina dal 2006 e il nuovo centro è progettato per soddisfare al meglio le esigenze dei richiedenti, con servizi come “Presenta la domanda in anticipo”, “Visto a domicilio” e “Premium Lounge”.

L’azienda è impegnata nell’innovazione tecnologica, utilizzando anche l’intelligenza artificiale generativa per supportare i governi e le missioni diplomatiche. Vfs Global gestisce già oltre 3.400 centri in 151 Paesi, con un’esperienza consolidata che dal 2001 ha portato all’evasione di oltre 285 milioni di domande.