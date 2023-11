Cina, arriva il nostop Milano-Zhengzhou di Juneyao

Malpensa sempre più vicina alla Cina. Inaugurato il 30 ottobre il volo diretto di Juneyao Airlines, che per la prima volta collega Zhengzhou a Milano due volte alla settimana, lunedì e venerdì. Il collegamento rappresenta un ulteriore traguardo della crescita del mercato asiatico a Malpensa, dove i cinesi rappresentano una fetta importante, secondi in termini di numero di passeggeri extra Schengen dopo il Nord America.

E sempre nel solco Roma-Pechino, varato “Welcome to Italy” – un progetto realizzato congiuntamente da Sea Aeroporti di Milano, Italy China Council Foundation e Guang Hua Cultures et Media (Italia) – per i turisti cinesi in arrivo nel nostro Paese. L’access point è il primo desk informativo finalizzato a fornire indicazioni, servizi e assistenza e rappresenta anche un’opportunità per comprendere le esigenze dei consumatori. I passeggeri, infatti, avranno la possibilità di accedere alle informazioni utili su trasporti, shopping e le attrazioni della città e del territorio attraverso un Qr code, che consentirà loro di accedere al canale WeChat di YesMilano.

«Questa iniziativa conferma il nostro impegno nei confronti dei servizi rivolti al mercato cinese – sottolinea Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports – Con l’arrivo di nuove compagnie e il consolidamento di quelle già presenti, Malpensa collega Milano e l’intero nord Italia alla Cina, offrendo voli diretti verso Pechino, Shanghai, Wenzhou, Hong Kong, Nanchino, Shenzhen e Zhengzhou. Attualmente operano sul nostro scalo Air China, Cathay Pacific, Juneyao Airlines, Hainan Airlines ed Eva Air col collegamento su Taipei. Inoltre, in Italia siamo gli unici con un collegamento diretto servito da un vettore italiano, Neos, per un totale di 32 frequenze settimanali».

«La mission di Italy China Council Foundation è da sempre quella di fare da intermediario tra Italia e Cina – osserva Mario Boselli, presidente Italy China Council Foundation – e siamo orgogliosi di aver coordinato un progetto che vede la sinergia tra un soggetto italiano, Sea, e uno cinese, Guang Hua Media et Cultures, entrambi nostri soci».

«Guang Hua Cultures et Media è stata fondata nel 1983 a Parigi e lo scorso gennaio ha celebrato il suo 40° anniversario – spiega Manqing Fang, Direttrice Guang Hua Media et Cultures (Italia) – Oltre al settore dell’informazione, abbiamo creato sei centri culturali a Parigi, Londra, Francoforte, Vienna, Roma e Madrid, fondato altrettante scuole in lingua cinese, case editrici e agenzie di viaggio».