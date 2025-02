Cina, effetto visa free: Mistral potenzia la programmazione

Con la rinascita della Cina si trasforma e si arricchisce anche l’offerta di Mistral Tour di Quality Group, accompagnata da un raddoppio di volumi delle prenotazioni che lasciano prevedere un 2025 in pieno slancio operativo. E proprio grazie a queste favorevoli congiunture, il t.o. ha deciso di introdurre un nuovo tour nel Guizhou, rafforzando così le proposte culturali al quale si aggiunge il lancio di un inedito servizio concierge.

Si chiama Fenghuang la leggendaria cittadina che porta il nome della fenice d’Oriente aggiunta al programma di 17 giorni “Panorama cinese”, che sta contribuendo davvero a far rinascere il gigante asiatico dalle proprie ceneri. «Dopo quattro anni di stop a causa della pandemia – osserva Michele Serra, amministratore delegato di Mistral Tour – la Cina sta vivendo un periodo di nuovo slancio turistico, ripresentandosi sulla scena internazionale con località e temi di viaggio inediti, al pari di infrastrutture e gestione dell’offerta rivoluzionate. Il venir meno dei flussi internazionali, oltre che interni, ha reso evidente al Paese l’importanza del turismo come volano economico, ma anche come veicolo di soft power della propria immagine, spingendo a implementare un provvedimento sino a poco tempo fa impensabile: a partire dal 30 novembre 2024 e sino al 31 dicembre 2025, i cittadini italiani in possesso di passaporto ordinario possono viaggiare in Cina senza visto d’ingresso sia per affari, sia per turismo, sia per visite a familiari e amici, ma anche per transito, con una permanenza massima di 30 giorni».

Estesa a 38 nazionalità, infatti, la visa free policy risponde perfettamente alla crescita di domanda che il Paese continua a registrare. A gennaio l’Amministrazione nazionale dell’Immigrazione ha confermato un flusso di 64,8 milioni di visitatori internazionali nel 2024, in crescita dell’82,9%.

Da qui il potenziamento dell’offerta di Mistral Tour: oltre a Fenghuang, le montagne di Avatar, Chengdu e la Pingyao dei tagliatori di carta, da marzo 2025 l’operatore inserisce a catalogo anche il Guizhou, provincia di minoranze etniche a nord del Vietnam capaci di costruire spettacolari ponti del vento e della pioggia (“Cina d’autore. Il Guizhou”, 13 giorni).

Salgono così a 12 le proposte dei tour di gruppo e a 10 quelle dei tour individuali, con programmi compresi sempre fra i 9 e i 17 giorni massimo. A completare l’investimento sulla destinazione Cina, Mistral Tour ha lanciato anche un servizio concierge: «Pensato – spiega Serra – per accompagnare passo a passo il nostro ospite durante la scoperta del Paese: che si tratti di prenotazioni al volo di ristoranti, auto, musei o biglietti, i servizi potranno essere pagati direttamente tramite Alipay e messi a disposizione su telefonino mediante la generazione di codici Qr code. In questo modo il dialogo con le nostre guide e il nostro personale di assistenza, che continuano a essere formati per rispondere al meglio a ogni estensione dell’offerta cinese, può essere avvenire a livello multicanale».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Quality Group