Cina, sì ai viaggi di gruppo in 20 destinazioni

Stanno per tornare i gruppi di turisti cinesi. Il ministero della Cultura e del Turismo ha fatto sapere attraverso un avviso online che, dal 6 febbraio, il Paese consentirà ai gruppi in uscita di viaggiare verso 20 selezionate destinazioni. Via libera, dunque, a tour e viaggi in compagnia verso Thailandia, Indonesia, Cambogia, Maldive, Sri Lanka, Filippine, Malesia, Singapore, Laos, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Kenya, Sudafrica, Russia, Svizzera, Ungheria, Nuova Zelanda, Fiji, Cuba e Argentina.

Seppure in questo elenco manchi l’Europa, e dunque l’Italia, si tratta comunque dell’ennesimo importante segnale di riapertura al travel del governo cinese. Mossa che senza dubbio ne precede altre del medesimo tenore.

Agenzie di viaggi e tour operator del gigante asiatico, direttamente interessante dal provvedimento, potranno finalmente riavviare i motori, tornando a offrire pacchetti volo+hotel ai turisti a partire dal prossimo mese. La decisione è stata presa su richiesta dello State Council’s Joint Prevention and Control Mechanism, principale task force anti-Covid del Paese, che ha valutato fattori di rischio e sviluppo socioeconomico.

Definito trial, ovvero programma di prova, il via libera ai viaggi di gruppo pone, però, alcuni paletti: le autorità locali, sottolinea il ministero, dovranno istruire gli organizzatori di tour a rispettare rigorosamente le misure ufficiali contro il Covid-19 in Cina, così come all’estero. Di fatto, i turisti saranno invitati ad assicurarsi di non essere positivi al virus prima di salire a bordo dell’aereo, a prestare attenzione alla propria salute, a seguire le regole Covid di destinazione e a rispettare i requisiti di prevenzione al rientro.

Euforiche le reazioni dei cinesi. Il giornale China Daily riporta le reazioni di alcuni blogger cinesi attivi sulla piattaforma social Sina Weibo. Tra tutti Bryant Manbahun che entusiasta afferma: “Ho tirato fuori il mio passaporto dalla scatola”.

A fine dicembre, la National Health Commission aveva annunciato che la Cina avrebbe eliminato l’obbligo di quarantena per gli arrivi internazionali a partire dall’8 gennaio. Una decisione epocale che ha fatto decollare ricerche e prenotazione sulla ota Trip.com e non solo.