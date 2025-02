Cinecittà World, il ceo è ora Antonio Abete

Cinecittà World festeggia i suoi primi 10 anni all’Ara Pacis e il presidente Antonio Abete assume le deleghe di amministratore delegato con l’uscita di scena di Stefano Cigarini, nuovo ceo di Gardaland. «Faccio i miei auguri a Cinecittà World per tanti decenni di divertimento», le parole di Cigarini, che ha portato Cinecittà World a essere il 1° parco divertimenti del centro-sud e 4° a livello italiano.

Il parco divertimenti alle porte di Roma ha celebrato l’avvenimento alla presenza di Luigi Abete, uno dei principali azionisti del progetto, e di Alessandro Onorato, assessore Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda Roma Capitale. È stata anche l’occasione per l’apertura ufficiale della stagione 2025, venerdì 14 marzo, dopo l’anteprima del Villaggio di Carnevale.

In dieci anni Cinecittà World ha ospitato oltre 550.000 persone all’anno. Le 7 aree a tema,i20 set cinematografici e le 40 attrazioni, molte delle quali uniche in Italia, hanno permesso agli ospiti di volare con Leonardo Da Vinci sopra i tetti della Firenze del ‘500 a bordo del Flying Theatre Volarium – Il cinema volante, sfidare i gironi danteschi sull’Indoor Free-fall Coaster Inferno, provare l’adrenalina estrema di Altair, la montagna russa con il maggior numero di inversioni in Europa.

E ancora, viaggiare indietro nel tempo di 60 milioni di anni tra i dinosauri di Jurassic War, l’unico Immersive Tunnel d’Italia, sfidare le proprie paure nella Horror House cinematografica, entrare nel sommergibile della Seconda guerra mondiale U-571,set dell’omonimo film, o diventare protagonisti di Assassin’s Creed, l’unica esperienza di realtà virtuale ispirata al famoso videogioco.

«Un grande traguardo per Cinecittà World – ha sottolineato Onorato – che con 550 mila ingressi annui, è un punto di riferimento per tante famiglie romane e non solo: in questo decennio, il 50% del pubblico è arrivato da fuori Roma. Il lavoro di Cinecittà World è importante perché arricchisce il calendario di eventi e perché aiuta a distribuire i flussi turistici su tutta la città e in ogni periodo dell’anno».

Tra le novità 2025 il Villaggio Far West, una nuova area a tema con 60 casette che permetterà di pernottare al parco e vivere in più giornate l’esperienza di Cinecittà World, Roma World e Aqua World. A marzo, inoltre, prenderà il via la mostra “10 anni di Cinecittà World”, un padiglione espositivo, dentro Cinetour, con progetti originali, disegni e tavole dello scenografo 3 volte Premio Oscar Dante Ferretti, che ha firmato molti dei set del parco, insieme a plastici e cimeli cinematografici mai esibiti al pubblico.

UN PO’ DI NUMERI

Dal 2015 a oggi la montagna russa Altair ha percorso 223mila giri, pari a 179mila km, ovvero oltre quattro volte la circonferenza della terra. I ristoranti del parco hanno servito 80 milioni di patatine, i giardinieri hanno messo a dimora 25mila alberi, pari a una foresta larga 25 campi da calcio. Gli ospiti del parco in 10 anni hanno percorso 12 milioni di km, 31 volte la distanza tra la terra e la luna.

GLI EVENTI DELL’ANNO

Mentre impazza il Villaggio di Carnevale, che colora la Cinecittà Street fino al 9 marzo concarri, parate, live show e Oriental World – il Festival delle luminarie cinesi, la nuova stagione è pronta con novità, show e grandi eventi. Dal suggestivo Incanto a una programmazione di serate dance, con due appuntamenti al mese curati da Neon Promotion.

Il 28 marzo riapre Roma World, il Parco a tema dell’antica Roma. Dopo il grande successo dello scorso anno con 50 repliche sold-out, il 13 giugno torna Roma On Fire, lo spettacolare live show con sfilate, battaglie di gladiatori, corse delle bighe e l’incendio finale di Roma, premiato ai Parksmania Awards, gli Oscar dei parchi divertimento.

Il 10-11 maggio torna il grande evento di sport giovanile Roma Sport Experience. L’estate si accenderà con Aqua World, che dal 31 maggio offrirà una nuova area di 10mila mq con oltre 1000 lettini e ombrelloni gratuiti per un’esperienza ancora più rinfrescante e divertente.

A settembre il Parco ospiterà la 9ª edizione di Viva l’Italia, il più grande evento interforze con finalità benefiche: Cinecittà World ha donato negli anni oltre 200mila euro agli Enti Assistenziali di Forze Armate e Forze dell’Ordine. A ottobre il mese di Halloween, con picchi da oltre 25.000 ospiti la notte del 31. Da novembre Natale delle Meraviglie, che culminerà con il Capodanno più grande d’Italia e la festa della Befana a chiudere la stagione 2025.