Cioccolato, sci e mercatini allo Swiss Winter Village a Milano

In Piazza Gae Aulenti a Milano al via la seconda edizione dello Swiss Winter Village, il villaggio ideato da Svizzera Turismo per offrire al pubblico milanese un’anteprima della stagione invernale che spazia dagli sport su neve al relax, dalle visite ai mercatini di Natale nelle città alle escursioni sui treni panoramici immersi nel paesaggio innevato.

Il villaggio, di 850 metri quadrati, si compone di una pista da sci sintetica, di chalet e di container ciascuno dedicato a una località che vanno a comporre la sagoma stilizzata del nuovo treno Eurocity che collega l’Italia alla Svizzera.

«Vogliamo avvicinare i milanesi alla pratica dello sci e ricreare quell’atmosfera autentica e giocosa che si respira nelle città svizzere durante l’Avvento», afferma Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo in Italia. Non solo sci e mercatini ma in continuità con Swisstainable, il manifesto svizzero per la sostenibilità, il villaggio offre una vetrina anche al mondo della mobilità. «Vogliamo raccontare come sia facile viaggiare in Svizzera in modo sostenibile sfruttando la capillarità del trasporto pubblico», aggiunge.

CON GLI SCI IN CENTRO A MILANO

Attrazione principale del village è la pista da sci sintetica dove si può provare l’ebbrezza di una discesa fra i grattacieli di Milano sugli sci e sui ciambelloni. La pista, in Neveplast, è dedicata a San Bernardino Swiss Alps, la destinazione alpina a due ore da Milano, dove è in corso un ambizioso progetto di trasformazione che prevede la realizzazione di nuovi alberghi, case e infrastrutture per lo sport e il benessere. La pista da sci è gratuita ed è possibile prenotare lezioni (gratuite) impartite dai maestri della Swiss Ski School, la storica scuola che dal 1932 promuove lo sci e gli altri sport su neve con passione e professionalità.

Al mattino le sessioni sono riservate alle scolaresche, al pomeriggio e nei weekend agli ospiti individuali (adulti e bambini dai 6 anni compiuti). «Diamo la possibilità ai bambini di fare la loro prima esperienza sugli sci – spiega Christina Glaeser, che sottolinea la valenza educativa dell’iniziativa. Chi scia riceve, inoltre, un voucher valido per un ingresso al museo Lindt Home of Chocolate, vicino a Zurigo.

TRENINI PANORAMICI, MERCATINI E ANCORA SPORT

Accanto alla pista da sci la sagoma di un Eurocity che collega l’Italia alla Svizzera che, in occasione dello Swiss Winter Village, lancerà un’interessante offerta: la tariffa “Promo 2×1 Eurocity” per viaggiare in due spendendo la metà nel periodo più magico dell’anno.

I visitatori con l’ausilio di mappe interattive, coinvolgenti filmati, giochi divertenti e visori 3D, possono scoprire le tante sfaccettature della stagione invernale elvetica per vivere appieno ogni località nel periodo dell’Avvento.

Ogni vagone è dedicato a una regione. Il primo, in collaborazione con Travel Switzerland e Ferrovia Retica, mostra i più bei percorsi panoramici riuniti nel Grand Train Tour, che riunisce tutte le famose linee panoramiche in un unico spettacolare viaggio di andata e ritorno portando i visitatori alle attrazioni e ai monumenti più popolari in totale comfort. A seguire il vagone dedicato a Lucerna che presenta i mercatini di Natale, fra tradizione e innovazione, e il suo “Festival delle Luci” che a gennaio impreziosisce le facciate del centro storico. Non mancano attività ed esperienze insolite come la crociera sullo yacht Saphir e cene a bordo di barche storiche.

La regione di Berna mette in primo piano la proposta di Interlaken, meta di sport e di benessere, con qualche novità imperdibile, come la nuova funivia di Schilthorn, pronta nel 2025, che sarà la più ripida del mondo. È la volta di Berna con le attività per famiglie, i mercatini disseminati nel centro storico, e con le sue proposte culturali. Il Cantone di Vaud racconta i suoi villaggi alpini, come Villars e Leysin, e la magia del Natale nelle cittadine sul lago come Montreux e Losanna.

DALLO CHALET DI BABBO NATALE AL FOOD

Oltre alla pista da sci, uno chalet dedicato a Babbo Natale farà felici soprattutto i bambini in visita allo Swiss Winter Village. Con giochi, video e album da colorare si possono scoprire tutte le curiosità di Montreux Noël, uno dei mercatini più suggestivi della Svizzera che celebra quest’anno i suoi 30 anni. E, su prenotazione, in alcuni giorni, si può incontrare Babbo Natale che viene in visita a Milano, direttamente dalla sua casa di Rochers-de-Naye (a 2000 metri, sopra Montreux).

Non mancano momenti di gusto che invitano i visitatori a immergersi nella cultura gastronomica svizzera, come lo Chalet della Raclette dove si può gustare un piatto di raclette accompagnata da patate e sottaceti, e lo Chalet del Cioccolato dove è possibile assaporare le creazioni di Lindt e pianificare una visita al museo Lindt Home of Chocolate.

A disposizione di agenzie di viaggi e tour operator, la piattaforma B2B Switzerland.pro. È stata realizzata da Switzerland Tourism e dal suo team di specialisti B2B presso la sede centrale di Zurigo e in 22 mercati in tutto il mondo.

Lo Swiss Winter Village è in programma fino al 17 novembre 2024, dalle 9 alle 21 durante la settimana e dalle 10 alle 21 nei weekend. Orario ridotto l’11 novembre (dalle 9 alle 18). Ingresso libero fino a capienza massima. Per la pista e l’incontro con Babbo Natale è necessario registrarsi su www.svizzera.it/swisswintervillage.