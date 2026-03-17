Cirium, sono oltre 1.100 le compagnie aeree nel mondo

Cieli sempre più affollati. Secondo gli ultimi dati di Cirium, società di analisi del settore aeronautico, ripresi dal Corriere della Sera, il trasporto aereo commerciale conta oltre 1.100 compagnie aeree tra vettori di linea, aerolinee low cost e regionali. Queste ultime, circa 630, sono addirittura il 60% del totale operante e servono in modo capillare gli scali secondari dei maggiori paesi industrializzati. Le compagnie di linea sono circa 250 e i vettori low-cost superano di poco quota 100.

Si tratta comunque di una immensa flotta che effettua 130mila decolli al giorno, con una netta prevalenza (oltre il 70%) di vettori a vocazione leisure, che coprono capillarmente, soprattutto con operazioni charter, il mondo delle vacanze e dei viaggi d’affari o incentive.

Proprio nella disamina di Cirium sulle dimensioni delle flotte si trovano diverse conferme: quelle che superano i 1000 velivoli appartengono a tre colossi statunitensi, United Airlines, Delta Air Lines e American Airlines, incalzate dalle compagnie aeree asiatiche, come China Southern (705 aerei), China Eastern (568) e Air China (535) e la low cost indiana IndiGo che dispone di 445 aeromobili.

Tutti vettori, quelli orientali, che risultano in forte e rapida espansione. Tra i vettori europei spicca Ryanair, con 650 aeromobili.

Il crescente numero di aerei significa soprattutto maggiore capacità di offerta di posti in vendita nel corso dell’anno: ebbene, quest’anno il primato spetta ad American Airlines con 296 milioni di posti, seguita da Delta Air Lines (257 milioni) e United Airlines (242 milioni). In quarta posizione si colloca Ryanair, che con 211 milioni di posti si conferma la principale compagnia europea per volume.

Nel computo generale gli Usa rappresentano ancora il mercato principale del settore, con quasi 1,4 miliardi di sedili offerti quest’anno, seguiti dalla Cina (quasi 1,05 miliardi).

A distanza e sotto i 350 milioni per si trova il terzo maggior mercato, ovvero il Regno Unito con 347 milioni di posti offerti. Quindi la Spagna (322) e l’India (311 milioni). Sorprendentemente in questa top ten compare anche l’Italia con oltre 240 milioni di posti sui voli nazionali, internazionali e intercontinentali.