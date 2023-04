Cisalpina Tours: ecco la business intelligence per la gestione della spesa di viaggio

La suite tecnologica di Cisalpina Tours si amplia per includere una rinnovata piattaforma di business intelligence all’avanguardia: uno strumento fondamentale per la gestione della spesa di viaggio e lo sviluppo di una strategia di cost saving nella contrattazione con i fornitori. Si tratta di un approccio che la Tmc del Gruppo Bluvacanze pone in primo piano con i suoi clienti localizzati in Italia e all’estero.

Cisalpina BI si adatta così alle esigenze delle aziende e delle loro travel policy, andando a declinarsi sulle diverse tipologie di monitoraggio degli andamenti della spesa e delle performance operative, in modalità continua e in tempo reale.

«La progettazione della nuova piattaforma di business intelligence si è concentrata sulle rinnovate esigenze dei viaggi d’affari ed evidenzia un elevato numero di report di dettaglio e di sintesi su tutte le industry di acquisto dei servizi», commenta Loretta Bartolucci, commercial director di Cisalpina Tours.

I dati sono migrati dalla precedente piattaforma, in modo da consentire alle aziende un raffronto con le performance relative ai 3 anni precedenti. Il grado di ampiezza e di approfondimento delle analytics è personalizzabile e supportato da viste grafiche intuitive ed interattive. Il cliente è in grado di personalizzare le interrogazioni su base sia di esigenze standard che ad-hoc.

I travel manager hanno così la possibilità di avere accesso in qualunque momento ed in totale autonomia a tutte le informazioni relative al traffico e alla mobilità aziendale effettuata. Ovviamente resta sempre a disposizione il servizio di consulenza e supporto fornito dagli account manager di Cisalpina Tours.