Cisalpina Tours, la mission internazionale parte dalla nuova sede di Bluvacanze

L’apertura della nuova sede (vero e proprio “headquarter”) del Gruppo Bluvacanze a Roma è stata l’occasione per presentare la mission di Cisalpina Tours. La travel management company (tmc), da qui ai prossimi anni, si lancerà nell’avventura della internazionalizzazione dell’attività operativa, rivolta prevalentemente al segmento del corporate travel e all’incoming leisure.

In luminosi ambienti in grado di accogliere oltre 100 addetti, Cisalpina Tours consoliderà il proprio portfolio, che al momento conta oltre 800 aziende-clienti e supporterà al meglio l’azione condotta anche nelle altre sedi estere, aperte in pochissimi mesi dal brand del gruppo Bluvacanze: New York, Santos in Brasile, Istanbul e Izmir in Turchia (con due uffici), Cipro e in Europa a Parigi, Londra, Amburgo, Madrid, Ginevra e, prossimamente, in Sudafrica a Durban. Ogni ufficio opererà come agenzia di viaggi al servizio di aziende-clienti internazionali sia per le prenotazioni che per la gestione delle loro trasferte. Questo primo risultato è frutto della visione strategica della casa madre Msc Group, che in tutti questi mercati trae forza e buone prospettive di sviluppo.

«In questi uffici – ha sottolineato il ceo di Bluvacanze, Domenico Pellegrino – il team di Cisalpina Tours, un brand presente sul mercato dei viaggi da 54 anni, consoliderà la sua attività nel segmento corporate travel, che in Italia, lo scorso anno, ha fatto segnare un fatturato di 21 miliardi di euro e che quest’anno toccherà i 30 miliardi. Il brand coniuga al meglio il piano di sviluppo del Gruppo Bluvacanze che si avvale già di 300 agenzie di viaggi e conta complessivamente oltre 1000 risorse umane ed un fatturato di 800 milioni di euro».

«Modernizzando i punti vendita – precisa Pellegrino – siamo un modello di distribuzione fisica del travel, ma nella digitalizzazione, che è un imperativo per tutti, intendiamo sempre innestare quello human touch indispensabile per personalizzare i servizi e le offerte che proponiamo alla clientela. Ci siamo dotati di un motore di ricerca che, attraverso l’Intelligenza Artificiale è ora in grado di ottimizzare l’assistenza dell’help desk, raccogliendo le istanze dei clienti e fornendo risposte in tempo reale».

Ma il vero obiettivo nell’immediato futuro è l’internazionalizzazione, come ha ribadito Pellegrino: «Vogliamo fare la nostra parte in Italia e attraverso le nostre sedi all’estero “per” l’Italia, puntando a un incoming di qualità. In 18 mesi abbiamo acquisito la certificazione Iata per efficientare la funzionalità e il pricing di tutta la parte legata ai passaggi aerei».

Sulla sfida dell’internazionalizzazione è intervenuto anche Giorgio Garcea, ccoo di Cisalpina Tours: «Non abbiamo intenzione di gareggiare con i grandi competitor europei, ma lanciare un modello di italianità nel mondo, con un solving problem a dimensione umana e una personalizzazione dell’assistenza e dei servizi. Per fare questo dobbiamo avvalerci di personale qualificato che intendiamo formare in casa attraverso la nostra scuola Blu Academy, che per svolgere i corsi gratuiti di formazione disporrà di aule a Roma e Napoli: al momento abbiamo aperto le selezioni per 70 candidati. A oggi, comunque, abbiamo già assunto 200 persone, nel business travel c’è necessità di personale multilingue altamente preparato».

A completare la rete operativa di Cisalpina Tours gli uffici di Sorrento, Padova, Rimini e Bolzano.