Cisalpina Tours, nel 2025 il travel value raggiunge i 640 milioni

Nel 2025 Cisalpina Tours International (Cti) ha registrato risultati in controtendenza nel settore del business travel. Dal travel value (volume d’affari lordo) di 300 milioni di euro del 2015, la società ha raggiunto i 640 milioni nel 2025 e opera già in 9 Paesi. Il trend positivo si traduce in +6,8% di volumi e +7,9% di transazioni, supportato dal 27% di clienti in più e retention rate del 98%. Nel 2026, Cti prevede di incrementare il travel value del 6%.

I dati dell’Osservatorio raccontano una fase di rallentamento per il business travel in Italia nel 2025, segnato da dazi, tensioni geopolitiche, differenziazione di strategie aziendali e politiche commerciali protezionistiche da parte dei governi, fenomeni che hanno spinto le aziende a privilegiare trasferte locali o in Paesi con minori criticità. In questo contesto, secondo gli analisti è emerso un picco di viaggi verso gli Stati Uniti nel primo semestre 2025, probabilmente legato alla chiusura di contratti prima dell’introduzione di nuove tariffe doganali.

La composizione delle aziende clienti evidenzia una maggiore attenzione alla spesa, pur mantenendo frequenza di trasferte: al vertice utility (29%), trasporti e logistica (25%), servizi (16%). In concomitanza con la presentazione dell’Osservatorio Business Travel 2026 (mercato Italia), il chief commercial & operations officer di Cti, Giorgio Garcea, è intervenuto a un panel di approfondimento dedicato all’andamento dei viaggi di lavoro. «Le aziende oggi viaggiano in maniera più consapevole: i top manager e i responsabili tecnici si spostano con maggiore frequenza, ma il middle management pianifica le trasferte con attenzione, ottimizzando i costi. La sfida per il 2026 è espandere ulteriormente la nostra presenza a livello internazionale. Inoltre, stiamo sviluppando servizi premium e vip concierge per arricchire l’esperienza di viaggio e offrire soluzioni tailor made ai business traveller».

