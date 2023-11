citizenM approda a Roma e celebra il “Rinascimento” dell’ospitalità

citizenM sbarca in Italia e celebra Roma raccontando le storie di sei cittadini eccezionali. Il brand alberghiero e lifestyle di origine olandese anticipa l’apertura del citizenM Rome Isola Tiberina e porta a 33 il numero complessivo di indirizzi del brand in Europa, Nord America e Asia. Lo fa con una campagna che celebra lo spirito innovativo di sei talent che, con i loro percorsi personali e professionali, sono protagonisti del nuovo Rinascimento della città.

Importando in Italia questo format di successo, citizenM promette di portare una ventata di novità su una piazza in grande fermento come quella dell’hotellerie romana, che negli ultimi mesi si è arricchita di diversi nuovi alberghi di segmento medio-alto. Proprio il nuovo Rinascimento dell’ospitalità è il key concept della brand opening campaign, ideata in partnership con KesselsKramer, l’agenzia creativa con cui citizenM collabora da diversi anni.

Questa settimana la campagna entra nella “fase 2” con l’inaugurazione di una mostra temporanea di ritratti, che trasforma le grandi finestre del palazzo affacciato sul Lungotevere che ospiterà il citizenM Rome Isola Tiberina in un museo a cielo aperto. Con questa opera il brand saluta ufficialmente la città, celebrando l’intuito, la creatività e lo spirito aperto e cosmopolita della sua comunità, rappresentata, appunto, da sei cittadini di Roma che con il loro ingegno e talento stanno rompendo gli schemi dei loro rispettivi settori professionali:

Elena Faccio , co-founder del brand di gioielli Acchitto: selezionata da Vogue Talents nel 2016 e con un passato nell’ufficio stile di grandi fashion brand, nel 2018 crea il suo brand insieme alla socia Francesca.

, co-founder del brand di gioielli Acchitto: selezionata da Vogue Talents nel 2016 e con un passato nell’ufficio stile di grandi fashion brand, nel 2018 crea il suo brand insieme alla socia Francesca. Juan Claudio Averoff Rico in arte Ramingo, artista musicale: autore, compositore, producer dj e performer italo-cubano, si avvicina alla musica con il rap, la cultura musicale afroamericana e afrolatina.

in arte Ramingo, artista musicale: autore, compositore, producer dj e performer italo-cubano, si avvicina alla musica con il rap, la cultura musicale afroamericana e afrolatina. Sofia Fabiani , food influencer conosciuta come @cucinare_stanca: con l’apertura del suo profilo Instagram nel 2020 riscrive con ironia i canoni di un settore incline a prendersi troppo sul serio.

, food influencer conosciuta come @cucinare_stanca: con l’apertura del suo profilo Instagram nel 2020 riscrive con ironia i canoni di un settore incline a prendersi troppo sul serio. Fabrizio Politi , digital creator: innamorato della sua città, ha iniziato a raccontarne le bellezze prediligendo gli angoli segreti e le esperienze più autentiche sul suo profilo Instagram @misteruniquelife.

, digital creator: innamorato della sua città, ha iniziato a raccontarne le bellezze prediligendo gli angoli segreti e le esperienze più autentiche sul suo profilo Instagram @misteruniquelife. Karma B, duo di drag queen gemelle: è il nome d’arte di Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, poliedrici artisti che da oltre venticinque anni condividono il palcoscenico tra spettacoli, cinema e programmi tv e radiofonici.

La mostra di Roma è un sequel della serie “citizens of the world”, inaugurata nel 2018 in occasione dell’apertura del citizenM New York Bowery. Ispirato dalla volontà del brand citizenM di diventare il punto di riferimento della nuova generazione di viaggiatori dinamici, open-minded e iper-connessi, il progetto mira a cementare il rapporto con le comunità locali, valorizzando il contributo di alcune figure che ne incarnano lo spirito innovatore in modo emblematico. I loro ritratti diventano opere esposte in mostre temporanee e permanenti all’interno degli hotel citizenM nel mondo e le loro storie vengono raccontate sui canali digitali del marchio sotto forma di ritratti di copertina, mini-docufilm, episodi di podcast e blog post.

Dalla sua inaugurazione a oggi, “citizens of the world” ha messo sotto i riflettori 365 persone. Per l’edizione romana del progetto, i sei cittadini sono stati trasformati attraverso una sofisticata tecnologia di scansione 3d in busti marmorei che strizzano l’occhio alla classicità delle opere sparse in tutta la città. La galleria di ritratti a cielo aperto sarà illuminata giorno e notte, per catturare l’interesse della città prima dell’apertura del citizenM Rome Isola Tiberina.

«Raccontare agli ospiti le storie degli abitanti delle città dove apriamo i nostri alberghi è un elemento imprescindibile del nostro approccio come brand globale e in rapida crescita – spiega Robin Chadha, chief brand officer di citizenM – Lo facciamo affinché, incontrando le persone creative e di talento che ne compongono il tessuto sociale e lasciandosi ispirare dal loro percorso personale e professionale, possano entrare in connessione profonda con l’energia e lo spirito del luogo, portando a casa il ricordo di un’esperienza memorabile».

L’hotel di Roma costituisce la quarta novità annunciata dal brand per il 2023 dopo le aperture di Miami, Parigi e Menlo Park nella Bay Area. Nel 2024 sono previste tre ulteriori aperture: la prima ad Austin, seguita da quella di Boston e ancora Miami.