citizenM cresce e apre a Parigi, Miami e Austin

Prosegue la scalata globale di citizenM, che annuncia nuove aperture nel corso del 2023, in attesa di debuttare con la prima struttura nelle città di Roma e Dublino e di estendere la sua presenza a Londra (quinto hotel), Miami (terzo hotel), Boston (secondo hotel), Washington (terzo hotel) e a Menlo Park con un progetto per il campus di Facebook.

Il primo new opening del 2023 è in Usa, con il citizenM Miami World Center (351 stanze), nel primo trimestre del nuovo anno. Inserito in un vivace contesto di shopping, servizi per l’intrattenimento e l’ospitalità, l’hotel è situato in una posizione centrale nel cuore commerciale e finanziario della città. L’edificio si contraddistinguerà per la presenza di una serie di opere scultoree collocate sulla facciata e realizzate da FriendsWithYou, l’iniziativa artistica con sede a Los Angeles nata dalla collaborazione tra Samuel Borkson e Arturo Sandoval III, noti per il loro lavoro con artisti del calibro di Pharrell Williams e Diplo. All’interno, quattro spaziose sale riunioni societyM e sul tetto un’ampia piscina e un cocktail bar con vista panoramica.

La seconda novità è in Francia, con il citizenM Paris Opera (84 camere) nel secondo trimestre del 2023: situato in Rue du Croissant, si trova a pochi minuti a piedi dalla famosa Opera. Come in tutte le strutture citizenM e grazie alla collaborazione con Concrete Amsterdam, anche citizenM Paris Opera offrirà agli ospiti uno spazio riservato e confortevole per lavorare, rilassarsi e socializzare. Due sale riunioni societyM saranno disponibili sia per gli ospiti interni che per quelli esterni; l’hotel offrirà agli artisti locali la possibilità di esprimersi con le loro opere, come quelle di Amélie Bertrand, di Montmartre.

Infine, si ritorna in America con il citizenM Austin Downtown nell’estate del 2023: sarà il primo hotel che aprirà ad Austin (Texas). Sviluppato in collaborazione con Turnbridge Equities, il grattacielo di 17 piani ospiterà un hotel di 344 camere caratterizzato dal design che contraddistingue il brand citizenM in tutto il mondo.