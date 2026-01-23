City Sightseeing acquisito da Busitalia

City Sightseeing acquisito da Busitalia
23 Gennaio 13:29 2026

Dall’hop on hop off ai treni ora è un attimo. Busitalia, società di Trenitalia, ha acquisito City Sightseeing Italia, gruppo attivo nei servizi di trasporto turistico nelle principali città italiane.

Serafino Lo Piano_

L’operazione rientra tra le iniziative di integrazione verticale previste nel Piano strategico del Gruppo Fs, che mira a rafforzare l’intermodalità e ad ampliare l’offerta di servizi, includendo anche il segmento degli autobus turistici urbani e dei terminali logistici. L’acquisizione è coerente anche con la strategia di Trenitalia orientata al presidio e alla differenziazione del segmento leisure.

«Con l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, Busitalia consolida il proprio ruolo nella mobilità integrata e rafforza la presenza in un settore strategico come il turismo, rispondendo alle esigenze di una clientela italiana e internazionale», ha commentato Serafino Lo Piano, amministratore delegato e direttore generale di Busitalia.

Il Gruppo City Sightseeing Italia opera, direttamente o tramite società controllate o partecipate, a Torino, Milano, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Verona, con oltre 170 mezzi e offre servizi di trasporto hop on hop off, noleggio autobus e propone pacchetti turistici pensati per la scoperta del patrimonio culturale italiano.

L'Autore

Redazione
Redazione

