Civitatis incontra le agenzie a Roma: «L’Italia crescerà a tre cifre nel 2023»

Dopo il successo del roadshow a Milano, Civitatis è tornata a riunirsi con i suoi collaboratori – agenzie di viaggi e affiliati – a Roma lo scorso 29 novembre. Circa un centinaio, quindi, tra agenzie di viaggi, affiliati e partner del settore si sono riuniti al Palazzo Santa Chiara di Roma dove i vertici di una delle principali aziende nella distribuzione online di escursioni e visite guidate ha raccontato i piani e i progetti per il 2023 in Italia.

Se da un lato, infatti, il settore tour & activity torna a crescere nell’industria dei viaggi (come certificato durante l’ultima Phocuswrigth Conference); l’Italia rappresenta un mercato fondamentale per la ripresa e di primaria importanza per Civitatis. Al momento l’azienda conta con numerosi accordi con t.o. e network e ha visto crescere del 27% (rispetto al 2021) il numero di adv connesse ai servizi per un totale di più di 5 mila punti vendita. A livello globale Civitatis raccoglie circa 17 mila adv e vende oltre 72 mila attività in 3.500 mete in 140 Paesi.

Le attività presenti in Italia sono aumentate del 150 % dopo la pandemia, mentre il catalogo delle proposte in italiano presenti in tutto il mondo è aumentato del 239%. Nel corso del 2022, a livello globale sono stati registrati oltre 600mila clienti al mese e verrà superato il livello di 6,5 milioni entro fine anno.

All’evento erano presenti Alex Mazzola, B2B & travel agencies department manager di Civitatis; Angelica Benedetti, account manager Italy per le agenzie; il direttore commerciale Verónica de Iscar e Maria Saviano, affiliate account manager.

«Le nostre collaborazioni ci permettono di ampliare in modo rapido ed efficace la nostra presenza in Italia; resta fondamentale spostarci in direzione del B2B, che rappresenta una parte importante del fatturato – ha sottolineato Angelica Benedetti – Tra i nostri punti di forza c’è la trasparenza delle tariffe, l’assistenza h24, l’offerta di visite e tour guidati selezionati e di qualità, l’accesso alle statistiche e ai dati sulla piattaforma».

«Il mercato italiano è il secondo per numero di clienti dopo quello spagnolo e Roma è la prima destinazione per vendite sulla nostra piattaforma – ha detto il direttore commerciale di Civitatis, Verónica de Iscar – Per questo è molto importante per noi la realizzazione di questo evento a Roma, e siamo contenti dell’interesse dimostrato dalle agenzie di viaggi che hanno partecipato. Tenendo conto dell’evoluzione di questo anno, il 2023 sarà un anno storico per Civitatis, in quanto il mercato italiano crescerà a tre cifre. Grazie alla partnership con agenzie viaggi ed i principali network italiani, il prossimo anno potranno offrire attività in tutto il mondo ed aumentare così il numero di italiani che arricchiscono il proprio viaggio in lingua italiana».