Clia Europa, il nuovo direttore generale è Samuel Maubanc

Clia ha nominato Samuel Maubanc nuovo direttore generale in Europa.

Maubanc inizia ora il suo mandato a Bruxelles con l’incarico di guidare l’associazione di rappresentanza delle compagnie crocieristiche in Europa, sostenere le politiche che mirano a raggiungere il risultato di zero emissioni nette entro il 2050, promuovere l’impegno del comparto con porti e destinazioni per un turismo responsabile e una crescita sostenibile.

Nella sua carriera, Maubanc è stato direttore generale di Neste, leader nella produzione di carburanti rinnovabili, e general manager di Liquid Gas Europe, associazione no profit che rappresenta l’industria del gas liquido. Si è nel tempo concentrato sui temi della decarbonizzazione, dello sviluppo delle rinnovabili e dei carburanti green, oltre che sulla sicurezza dei canali di approvvigionamento nel settore dei trasporti.

«Diamo il benvenuto a Sam e siamo certi che la sua leadership e la sua esperienza contribuiranno ad accelerare l’ambizioso programma di sostenibilità del settore crocieristico – dice Kelly Craighead, presidente e ceo di Clia – Come esperto di advocacy stimato e competente, con una specializzazione in economia circolare ed energie rinnovabili, Sam ci aiuterà a rafforzare le nostre strategie a sostegno delle compagnie».

Maubanc commenta: «Sono onorato di entrare a far parte di Clia e di sostenere il percorso di sostenibilità che il settore ha da tempo intrapreso. Mai come oggi c’è stato un tale livello di slancio, complessità e urgenza verso una transizione sostenibile dei trasporti. In particolare, anche per via del Fit for 55, servirà aumentare la competitività e l’uso su larga scala dei carburanti rinnovabili e costruire una catena di rifornimento stabile e sicura per il settore marittimo. Il settore delle crociere è un importante motore della competitività europea e dell’innovazione industriale e sono ansioso di collaborare con i policy maker, i porti, le destinazioni e le compagnie, nella speranza di poter aiutare a fare tutti un passo avanti».