Clia, il mondo delle crociere a Genova per la European Cruise Week

Ministri italiani e stranieri, ceo delle principali compagnie di crociera, istituzioni internazionali, stakeholder del comparto, della cantieristica e centinaia di fornitori si ritroveranno per la prima volta tutti insieme a Genova dall’11 al 14 marzo, per “European Cruise Week”, la settimana europea della crociera organizzata da Clia, associazione internazionale del settore crocieristico, in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità Portuale e Camera di Commercio.

Tra i partecipanti: Daniela Santanchè, ministro del Turismo; Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Maurizio Leo, viceministro Economia e Finanze; Edoardo Rixi, viceministro Infrastrutture e Trasporti; Marina Hadjimanolis, viceministro della Navigazione del Presidente di Cipro; Olga Kefalogianni, ministro del Turismo della Grecia; Myron Flouris, segretario generale per le Politiche e lo Sviluppo del Turismo in Grecia; Rosana Morillo, segretario di Stato per il Turismo in Spagna; Einar Vik Aarset, direttore generale dell’Amministrazione Costiera della Norvegia; Heino Nau, coordinatore della Dg Mare per la Blue Economy; István Ujhelyi, vicepresidente Commissione Tran del Parlamento europeo. Saranno inoltre presenti il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti; il sindaco di Genova, Marco Bucci; il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Piacenza; il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio.

Durante la settimana dedicata alle crociere si terranno anche la terza edizione del “Clia European Summit” e l’inedito “Innovation Expo”.

Il Summit, che fa seguito alle precedenti edizioni di Genova e Parigi, riunisce la comunità crocieristica e i suoi stakeholder – cantieri navali, autorità portuali e terminal, Ong e organizzazioni internazionali – per aprire un dialogo sulle priorità politiche, le tendenze del settore, le sfide del futuro e le ambizioni comuni. I ceo delle compagnie si confronteranno in panel dedicati alle strategie da adottare per raggiungere l’obiettivo emissioni zero fissato per il 2050 come anche ai piani di sviluppo del turismo dei prossimi anni. Sono previste anche sessioni sulla tutela e la protezione degli ecosistemi marini, sul turismo sostenibile, sulla promozione della diversità e dell’inclusione nella forza lavoro e sugli investimenti nella formazione e nelle competenze del personale.

L’Expo è invece la prima vera e propria grande fiera dedicata all’intera catena delle forniture del comparto, che rappresenta una delle filiere più ampie, importanti e diversificate d’Europa. Più di cento espositori presenteranno soluzioni, prodotti, innovazioni e tecnologie provenienti da tutta Europa. Un programma ricco di esposizioni e conferenze a tema innovazione e sostenibilità avrà luogo all’interno di un’area espositiva già sold out e con un elevato numero di registrazioni.

Gli sponsor principali della Cruise Week Europe 2024 sono Rina (Founding Leader) e Lloyd’s Register (Premier Sponsor) e Fincantieri (Premier Sponsor). Il Summit europeo è sostenuto da Risposte Turismo.