Clia, Liberty lascia il timone a Weinstein

La Cruise Lines International Association (Clia) ha un nuovo presidente: si tratta di Josh Weinstein, ceo di Carnival Corporation & plc, che è stato nominato a capo del Global Executive Committee (Gec) dell’associazione con un mandato di due anni dal 2026 al 2027.

Weinstein succede a Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group, che è stato al timone durante un periodo di continua ripresa e crescita del settore crocieristico.

Il nuovo presidente, che porta decenni di esperienza di leadership nelle crociere, lavorerà a stretto contatto con il Gec per far progredire le priorità condivise del settore, tra cui operazioni sicure e affidabili, crescita responsabile e impegno costruttivo con governi, porti, destinazioni e altre parti interessate in tutto il mondo. Dalla sua nuova posizione, Weinstein guiderà la strategia della partnership e promuoverà politiche che rafforzino la fiducia delle parti interessate.

«Sono onorato di presiedere il lavoro del settore globale delle crociere in un momento cruciale per il nostro settore – ha detto Weinstein – Offrire esperienze di crociera straordinarie dipende da un’attenzione sostenuta a operazioni sicure e affidabili e a un coordinamento efficace in tutto il settore».