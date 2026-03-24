Club del Sole accelera lo sviluppo con un finanziamento istituzionale

Prima operazione di finanziamento istituzionale per un operatore del turismo outdoor: si tratta di Club del Sole, che ha annunciato l’operazione strutturata di sale & operating ease back che ha coinvolto Swiss Life Asset Managers France.

L’accordo si inserisce in una strategia di riallocazione del capitale finalizzata ad accelerare sviluppo, acquisizioni e partnership, mantenendo invariata la gestione operativa e garantendo piena continuità di servizio per ospiti, territori e collaboratori. L’operazione arriva in una fase di forte sviluppo del Gruppo, che registra una crescita a doppia cifra dei ricavi rispetto all’anno precedente.

L’accordo prevede la cessione della componente real estate di cinque villaggi del Gruppo, per un totale di oltre 2.800 unità abitative, mantenendo integralmente la gestione operativa in capo a Club del Sole attraverso un contratto di operating lease back di lungo periodo. L’operazione riguarda esclusivamente la proprietà di alcuni asset real estate e non ha alcun impatto sull’operatività.

Il rilascio di capitale generato dall’operazione consente a Club del Sole di accelerare il percorso di crescita già avviato, aumentando le risorse disponibili per nuove acquisizioni, partnership strategiche e una maggiore diversificazione geografica. Allo stesso tempo, il Gruppo può concentrarsi ulteriormente sulle proprie competenze distintive: gestione industriale dei villaggi, riqualificazione degli asset, integrazione delle nuove strutture e sviluppo di standard operativi scalabili.

«Questa operazione segna un passaggio importante per il turismo open air italiano – ha commentato Riccardo Giondi, presidente Club del Sole – Perché per la prima volta la finanza istituzionale entra nel comparto anche sul fronte degli asset real estate, riconoscendone la maturità industriale. Per Club del Sole rappresenta una tappa naturale del percorso intrapreso negli ultimi anni e, allo stesso tempo, un precedente virtuoso per l’intero settore. Desidero inoltre ringraziare i partner e i consulenti che ci hanno affiancato in questo percorso, contribuendo in modo determinante alla realizzazione dell’operazione».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Club del Sole