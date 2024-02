Club del Sole cerca 700 risorse, al via i recruiting

Club del Sole apre le selezioni per 700 figure professionali per la stagione estiva 2024 e lancia il Recruiting Day al Marina Julia Family Camping Village.

Appuntamento il 29 febbraio a Napoli e il 12 marzo nella struttura Club del Sole di Monfalcone per partecipare al Recruiting Day e accedere alle selezioni per i villaggi del Gruppo in tutta Italia. Club del Sole cerca nuove risorse per i reparti di ricevimento, sala, bar, cucina, direzione/amministrazione, market e manutenzione delle aree green; sono 700 le figure professionali che saranno inserite nell’organico di tutti i villaggi presenti in Italia.

La campagna di selezione è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero ma anche a tutti i profili giovani che si stanno approcciando al mondo del lavoro; Club del Sole si propone, in proposito, come azienda post-diploma per gli allievi delle scuole alberghiere di tutta Italia.

Il gruppo offre da 3 a 7 mesi di contratto stagionale in base ai ruoli e alle mansioni, con opportunità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio per la stagione.

Martedì 12 marzo sarà invece la volta del Recruiting Day organizzato da Club del Sole in collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia, che si terrà in uno dei villaggi del gruppo, il Marina Julia Family Camping Village di Monfalcone (Gorizia). Nello specifico, nelle strutture del gruppo ubicate sul territorio della regione sono 80 le posizioni aperte. Per iscriversi occorre effettuare la registrazione e caricare il proprio curriculum entro domenica 3 marzo, collegandosi al sito della Regione Friuli Venezia Giulia, sezione “Giovani Fvg”.

Il 29 febbraio Club del Sole sarà anche a Napoli in occasione del Tfp Summit, la job fair turistica che si terrà presso l’Hotel Ramada. L’iscrizione verrà effettuata esclusivamente online, collegandosi al link napoli.tfpsummit.it/iscriviti-gratis.

Il gruppo pone anche attenzione alla formazione del personale, attraverso la promozione di attività di internal branding, l’istituzione della Club del Sole Academy come ente formativo interno, e il continuo potenziamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di performance e comunicazione interna.