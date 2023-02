Club del Sole, due appuntamenti di recruiting a febbraio

Nuove date di recruiting e ampliamento delle posizioni ricercate per Club del Sole che, dopo la tappa di dicembre a Napoli, annuncia due appuntamenti per il mese di febbraio: giovedì 9 a Milano e venerdì 24 a Ravenna.

Il Gruppo, grazie all’ampliamento dei servizi nelle aree Hospitality e F&B, ha esteso il numero di posizioni ricercate per i reparti di ricevimento, sala, bar, cucina e housekeeping; sono ad oggi 700 le figure professionali che saranno inserite in organico, che interessano tutti i villaggi dell’operatore open air in Italia.

La campagna di selezione è rivolta ai professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero ma anche ai profili giovani che si stanno approcciando al mondo del lavoro; Club del Sole si propone, in proposito, come azienda post diploma per gli allievi delle scuole alberghiere di tutta Italia, che, grazie anche alla presenza dell’executive chef stellato, Fabio Groppi, appena entrato nella direzione Food&Beverage, potranno avere un’occasione di crescita.

Il Gruppo offre da 3 a 7 mesi di contratto stagionale in base ai ruoli e alle mansioni con opportunità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio per la stagione.

Primo evento in calendario è fissato per il 9 febbraio dalle 9 alle 18 presso il Meliá Milano – Via Masaccio 19, che ospiterà la job fair turistica Tfp Summit. Basta iscriversi al link https://www.tfpsummit.it/iscriviti-gratis-milano-2023/ inserendo i propri dati e indicando la posizione ricercata.

Si prosegue poi con il Job Day, il 24 febbraio dalle 9 alle 18 a Palazzo Rasponi a piazza John Fitzgerald Kennedy, 12 a Ravenna. L’iniziativa, promossa dal Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna e Agenzia Regionale per il Lavoro con il supporto della Cciaa di Ravenna, è destinata a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, attualmente disoccupati o inoccupati in cerca di lavoro. Per candidarsi è sufficiente inviare il curriculum vitae tramite email all’indirizzo [email protected]clubdelsole.com o, in alternativa accedere alla sezione “Lavora con Noi” del sito.