Club del Sole in montagna: tre strutture in Trentino entro il 2025

Un 2024 da incorniciare per Club del Sole. Il Gruppo delle vacanze all’aria aperta in Italia ha chiuso l’anno con un aumento del 10% delle presenze rispetto al 2023, raggiungendo un totale di 3.2 milioni di ospiti nei suoi 23 villaggi. E, con oltre 110 milioni di fatturato, getta le basi per un ottimo 2025, puntando a nuove acquisizioni e investimenti strategici.

A fare da traino a questo risultato, oltre alle performance dei suoi 23 villaggi in sette regioni italiane, sono state le vendite online, che hanno registrato un incremento del 30% rispetto all’anno precedente grazie a un rinnovato portale web e a mirate iniziative di marketing e comunicazione. Di particolare rilievo è la crescente quota di visitatori stranieri, che rappresentano ora il 45% del totale, in aumento rispetto al 2023.

L’occupazione delle strutture ha registrato picchi di presenze, non solo ad agosto, ma anche a luglio, con performance eccellenti, sia nei villaggi storici, sia in quelli di recente acquisizione nelle Marche, in Emilia Romagna e in Friuli. Inoltre, il segmento “Dog Friendly” ha visto un boom senza precedenti, con oltre 120.000 presenze canine, un incremento del 46% rispetto al 2023.

Per il futuro, l’obiettivo è integrare nel portfolio entro il 2025 tre nuove strutture in Trentino, inaugurando così la presenza del Gruppo nelle località di montagna. In Abruzzo, invece, prima storica regione per Club del Sole, sono previsti ulteriori sviluppi volti a un maggior consolidamento nel territorio.

Il 2025 vedrà anche l’introduzione del primo “Beach & Lagoon Resort“, un format ricettivo innovativo per la Riviera Adriatica. Parallelamente, sono previsti nuovi investimenti in asset digitali, sia tecnologici che comunicativi, attraverso nuove collaborazioni con talent e creator e il potenziamento delle piattaforme online per migliorare ulteriormente la booking journey della clientela.

Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole: «Crediamo fermamente nel percorso di sviluppo che abbiamo pianificato e che vedrà nei prossimi mesi ulteriori grandi novità. Prima fra tutte, il Trentino Alto-Adige, un traguardo concreto e un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita».

«I risultati del 2024 sono la conferma che il modello Full Life Holidays sta conquistando sempre più i viaggiatori amanti dei villaggi e dell’open air, sia italiani che internazionali», ha dichiarato Angelo E. Cartelli, direttore generale Club del Sole.