Club del Sole, iniezione da 50 milioni e socio in arrivo

Grandi manovre in casa Club del Sole, uno dei maggiori player nel segmento delle vacanze open air. Secondo quanto riportato dal quotidiano Milano Finanza, è pronto un piano di riassetto societario con aumento di capitale di 50 milioni di euro e l’ingresso di un nuovo importante Fondo che si affiancherà a Nb Aurora.

Secondo quanto dichiarato alla testata economica da Francesco Giondi, l’amministratore delegato della società fondata dall’omonima famiglia, con la nuova liquidità in arrivo Club del Sole potrà così avviare un importante riposizionamento della sua offerta, con nuove acquisizioni e l’ingresso di strutture di alto profilo in altre regioni chiave. Con l’esordio, in particolare, in aree ad alto potenziale incoming come il Salento.

Attualmente Club del sole dispone di 21 Family Camping Village in sette regioni italiane, in particolare sulle spiagge della riviera romagnola, dei lidi ferraresi, della riviera di Venezia, di quella del Garda, dell’alto Adriatico, di Marche, Abruzzo, Argentario, Maremma, Versilia, ma anche di Rimini, Riccione, Milano Marittima, Ravenna, Lido di Spina, Jesolo, Roseto degli Abruzzi, Orbetello, Viareggio e Desenzano per un totale di oltre 1,2 milioni di mq di spazi aperti.

Nella sua ultima uscita pubblica, il direttore generale Angelo E. Cartelli – al suo terzo anno in azienda – aveva anticipato alcune intenzioni di Club del Sole: in particolare la volontà di “scardinare le definizioni tradizionali”, andando ben oltre il concetto classico di campeggio, ma anche di glamping. «Le classiche etichette del settore non ci rappresentano: non siamo più il classico campeggio, di cui tuttavia manteniamo elementi positivi come flessibilità e libertà, ma siamo anche più di un villaggio inteso nel senso tradizionale del termine. Così come non intendiamo identificarci esclusivamente con un concept che oggi va molto di moda, il glamping, pur avendo all’interno delle nostre strutture delle aree dedicate a questa formula. Puntiamo ad affermare il nostro offrire un villaggio potenziato e molto più differenziato di quanto il mercato in realtà sappia», aveva dichiarato in conferenza stampa. Recentemente era stato anche avviato un importante rebranding con il claim Full Life Holidays. Obiettivo all’orizzonte: 100 milioni di fatturato.