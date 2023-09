Club del Sole lancia la nuova piattaforma web

Online il nuovo sito web di Club del Sole, con un ambiente digitale rinnovato, più funzionale e user centric. Il nuovo sito rientra in un progetto più ampio, che ridefinisce tutti gli assetti digitali del Gruppo, per il quale è stata coinvolta la società di consulenza digitale Kettydo+.

«La nostra esigenza era rinnovare tutte le property digitali, partendo primariamente dal sito web e da tutti i servizi omnichannel verso il cliente, al fine di migliorare l’esperienza generale e creare ulteriore valore per i nostri ospiti – ha commentato Michela Marzoli, direttore marketing e comunicazione di Club del Sole – In Kettydo+ abbiamo trovato un partner affidabile che ci ha guidati e affiancati a 360 gradi, dalla costruzione della roadmap strategica all’implementazione tecnologica».

La mission affidata a Kettydo+ era quella di creare una piattaforma digitale in grado di espandersi nel tempo e abbracciare tutta l’esperienza del cliente, dal sogno delle vacanze alla sua scelta, dai servizi durante l’esperienza fino alla loyalty. La società ha implementato un ambiente human-centric, basato su un content experience engine capace non solo di aggregare i contenuti ma anche di distribuirli sui diversi touchpoint per valorizzarli al meglio lungo tutte le fasi del customer journey dell’utente.

«Affrontare un progetto di digital transformation comporta il governo di un numero vastissimo di stream progettuali, e di conseguenza la messa in campo di competenze diversificate e altamente sinergiche tra loro. Ma questo non basta. La sfida più grande consta nel riuscire a mettere al centro della progettazione il vero fruitore della trasformazione stessa: l’utente finale – ha commentato Luca Lanza, partner & practice consultancy director – Per fare questo, è importante trovare brand e aziende, come Club del Sole, che abbiano il coraggio e la forza di innovare fortemente a partire prima di tutto dall’approccio metodologico».

Con la realizzazione del nuovo sito, Club del Sole passa a una “piattaforma esperienziale unitaria”, in cui la value proposition del Gruppo è centralizzata in un unico punto di contatto, ottenendo un percorso più puntuale e incentrato sulla dimensione dell’utente, qualunque sia il suo obiettivo o la sua necessità. Ad esempio, la voce del menù “Destinazioni” abilita la navigazione per utenti che hanno già idee chiare su dove soggiornare e che desiderano accedere direttamente alla singola struttura per prenotare la propria vacanza. Tramite le nuove voci “Vivi Club del Sole” ed “Esperienze su misura” viene abilitata invece una navigazione per chiavi tematiche, molto più esplorativa e ispirazionale, che mostra i vantaggi esperienziali di Club del Sole a 360°, per poi indirizzare gli utenti verso la singola struttura.

Nelle fasi successive, il progetto si amplierà verso l’implementazione di un modello sempre più customer oriented, con la profilazione sempre più profonda dei bisogni e degli interessi della persona, la personalizzazione dei contenuti e dell’offerta.