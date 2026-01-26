Club Med nomina Bernin direttore generale Emea
Un’altra donna all’apice di Club Med: Charlotte Bernin dal 22 gennaio è in carica come direttore generale dei mercati Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) succedendo a Anne Browaeys, che lascia l’azienda dopo dieci anni passati a strutturare il polo Europa.
Il nuovo direttore rimane anche nel comitato di direzione generale del Gruppo e riferirà direttamente al presidente Stéphane Maquaire.
La nomina di Charlotte Bernin è una chiara indicazione della volontà del Gruppo di privilegiare le risorse interne: Bernin infatti è entrata in Club Med nel 2009 dove ha fatto carriera arrivando a ruoli apicali come la direzione del marketing e delle vendite. La manager dal 2024 ha diretto i mercati di Francia e Nord Europa cresciuti sotta la sua direzione che ha accompagnato il cambiamento dei modelli di vendita e distribuzione multicanale di Club Med.
Bernin avrà come missione principale quella disviluppare il progetto strategico Forever Young. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: raddoppiare le dimensioni dell’azienda in questa area chiave, soprattutto nel Mediterraneo, trasformando i modelli commerciali e capitalizzando l’innalzamento dell’offerta di qualità, che rimane la priorità del Gruppo.