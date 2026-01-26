Club Med nomina Bernin direttore generale Emea

La nomina di Charlotte Bernin è una chiara indicazione della volontà del Gruppo di privilegiare le risorse interne: Bernin infatti è entrata in Club Med nel 2009 dove ha fatto carriera arrivando a ruoli apicali come la direzione del marketing e delle vendite. La manager dal 2024 ha diretto i mercati di Francia e Nord Europa cresciuti sotta la sua direzione che ha accompagnato il cambiamento dei modelli di vendita e distribuzione multicanale di Club Med.