Club Med, tornano le prenotazioni all inclusive sul lungo raggio

Club Med ha presentato i risultati della Flash Sale annunciata a inizio a febbraio, che dall’1 al 6 offriva riduzioni fino al 20% sulle vacanze premium all inclusive, segnando un aumento del 37% nelle prenotazioni rispetto al 2019.

Dai risultati delle vendite emerge in particolare che le vacanze a lungo raggio sono tornate a essere le più richieste, rappresentando il 73% sul totale delle prenotazioni. Ciò ha portato anche a un aumento dei nuovi clienti del 70% rispetto al 2019.

Tra i resort Club Med più richiesti e prenotati troviamo il Kani alle Maldive, con area Exclusive Collection. E ancora l’ecochic Club Med Seychelles, situato sull’isola privata di Sainte Anne che è circondata da un parco marino e promette una vacanza in totale armonia con la natura che qui cresce rigogliosa.

Fino al Club Med Turkoise, solo per adulti situato a Grace Bay of Providenciales, località designata come “Best Beach of the World” ai Traveller’s Choice Awards 2022 di TripAdvisor. Per concludere con La Caravelle, su una delle spiagge più belle nel cuore dei Caraibi.