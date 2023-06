Co-marketing, così la Malesia e Gattinoni conquistano i viaggiatori

Operazione di co-marketing per Tourism Malaysia e il network di adv Gattinoni con due iniziative rivolte al pubblico consumer.

La prima, il 9 giugno scorso, si è concretizzata con la pubblicazione di un un ampio articolo su Gattinoni Travel Blog, interamente dedicato alla Malesia con utili informazioni di viaggio: gli stessi contenuti sono stati condivisi sui canali social di Gattinoni Travel, nello specifico Instagram e Facebook.

Il secondo atto di questa operazione si terrà il 15 giugno a Milano con l’organizzazione di un evento, sempre dedicato al pubblico consumer, che comprenderà una presentazione fisica della destinazione e una proposta di viaggio realizzata da Gattinoni Travel Experience, disponibile in tutte le agenzie del network, per rafforzare la percezione della Malesia presso il pubblico italiano.

«Avere Gattinoni come partner in questa campagna – ha dichiarato Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi – è un passo molto positivo perché ormai nella nostra strategia queste iniziative sono un elemento cruciale di comunicazione. Per Tourism Malaysia è importante parlare al consumatore finale per portarlo in agenzia a prenotare. Il Gruppo Gattinoni, con oltre 1.500 agenzie nella sua rete è in questo senso un partner ideale».

Anche per Alberto Albéri, travel experience manager del Gruppo Gattinoni, si tratta di una iniziativa strategica di alto valore: «La Malesia è una destinazione molto interessante per noi. Con questa collaborazione puntiamo a farla conoscere meglio al pubblico come meta di viaggio dedicata a chi ama la cultura del sud-est asiatico e vuole scoprire un Paese capace di offrire esperienze a 360 gradi: dalla grande città alla natura rigogliosa, dalla complessa cucina malese al mare cristallino che bagna spiagge incontaminate».