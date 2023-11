Colosseo, la svolta: firmato il nuovo contratto di biglietteria

Da Stoccolma a Trento, giro d’Europa in cinque mete green Vacanze e sostenibilità si confermano essere un binomio sempre più sotto i riflettori e necessario. Abbiamo già condiviso un vademecum sui gesti da compiere – anche piccoli – per viaggiare... The post Da Stoccolma a Trento, giro d’Europa in cinque mete green first appeared on ViaggiOff.

Agropoli, al villaggio di Babbo Natale anche la “clinica dei giocattoli” Basta poco per pensare subito al Natale. Le temperature che si abbassano, le prime lucine che iniziano ad accendersi, i prodotti tipici che appaiono in vendita, e gli annunci delle... The post Agropoli, al villaggio di Babbo Natale anche la “clinica dei giocattoli” first appeared on ViaggiOff.

L’omelette del Re: la ricetta più amata da francesi (e non) Della serie Netflix “Emily in Paris” sono tre i fattori che incantano: gli abiti coloratissimi della protagonista, lo stile di vita parigino e naturalmente chef Gabriel, l’aitante vicino di casa... The post L’omelette del Re: la ricetta più amata da francesi (e non) first appeared on ViaggiOff.