Colpo di scena: Ita e Lufthansa

matrimonio bloccato nella notte

Roba da non crederci: un litigio in tarda serata avrebbe bloccato l’accordo tra Ita Airways e Lufthansa in procinto di inviare il dossier con i remedies che l’Antitrust Ue deve vagliare per il via libera definitivo al matrimonio.

Secondo quanto appreso in esclusiva dal Corriere della Sera, infatti, l’animata discussione, sfociata poi nel congelamento dell’accordo, sarebbe stata originata dalla richiesta di Lufthansa di rivedere al ribasso il costo finale dell’operazione (829 milioni di euro) e, di conseguenza, l’ammontare della seconda tranche, dopo il versamento dei 325 milioni già pattuiti per l’acquisizione della quota azionaria del 41%.

I referenti del Mef avrebbero seccamente replicato che Ita Airways «non si può svendere», visti anche i recenti buoni risultati che hanno ulteriormenyte valorizzato il peso operativo del vettore nello scenario aereo internazionale.

Sempre ieri sera le agenzie di stampa avevano battuto le indiscrezioni sui remedies, indicando in easyJet, Air France e Iag le compagnie aeree individuate per gestire gli slot rilasciati da Ita e Lufthansa su Milano-Linate per il corto-medio raggio e su Roma-Fiumicino per le rotte intercontinentali.

Fonti vicine a Bruxelles avevano confermato che i contratti previsti dai remedies stabiliti dalla Ue per il closing Ita-Lh, riguardavano nel dettaglio la cessione di 192 slot settimanali nella stagione invernale e 204 in quella estiva (pari a circa 15 coppie di slot giornaliere, ovvero 30 voli tra andata e ritorno).

La low cost britannica indicata per le rotte tra l’Italia e l’Europa centrale, in particolare su Bruxelles, Zurigo, Vienna, Monaco e Francoforte. Air France e Iag (holding di British, Iberia, Vueling e Aer Lingus) tramite i loro hub – Parigi e Londra – sui lunghi collegamenti da Fiumicino verso Washington, San Francisco e Toronto.

Al momento dal Mef e dal quartier generale di Lufthansa non ci sono nè conferme nè smentite riguardo alla clamorosa notizia del blocco dell’accordo diffusa in esclusiva dal Corriere della Sera. Diventa essenziale capire, infatti, se l’impasse, che riguarderebbe solo la transazione economica, può compromettere il matrimonio annunciato in pompa magna lo scorso luglio presso il ministero dell’Economia.