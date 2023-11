Columbus lancia la polizza hi-tech Ami Assistance

Columbus, insieme ad Ami Assistance, introduce una nuova copertura assicurativa che contempla anche un’app, la Doc 24, gratuita per chi viaggia con il t.o, e che consente di accedere ai servizi di tele-assistenza a distanza disponibile dal giorno della prenotazione fino al rientro dalla vacanza.

In estrema sintesi, si tratta di un’app che consente la possibilità di un consulto medico in videoconferenza per una prima valutazione del servizio medico della Centrale Operativa con l’ausilio della sola connessione wifi evitando così importanti costi telefonici per le chiamate internazionali o di finire il credito telefonico nel momento meno opportuno, ma la centrale rimane contattabile anche telefonicamente per chi preferisse non utilizzare questo strumento. Consente inoltre la misurazione dei parametri medici con un servizio di alert a seguito del quale il servizio medico si metterà in contatto con l’assicurato e il servizio Medical Passport, grazie al quale il cliente può contare su una cartella clinica online dove tutte le misurazioni e i consulti verranno archiviati con la traduzione in otto lingue diverse, assieme a qualsiasi altra diagnosi il cliente desideri condividere.

Sarà la stessa centrale operativa ad aprire il sinistro in caso si rendesse necessario. Le prestazioni continuano anche dopo la conclusione del viaggio, comprendendo un rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato dopo il rientro in Italia a seguito di infortunio occorso in viaggio, purché sostenute entro 60 giorni.

Inoltre è previsto in caso di rientro anticipato dovuto a ricovero ospedaliero un massimale da destinare all’acquisto di un viaggio organizzato con Columbus tramite l’agenzia di viaggi che ha intermediato la prenotazione originaria.

Ma l’innovazione prosegue anche con la garanzia di annullamento viaggio a causa di infortunio o malattia dell’assicurato (comprese le malattie preesistenti,), con cui non verrà applicato alcuno scoperto, a eccezione di una piccola franchigia variabile fino al valore massimo di 200 euro totali a pratica. Per motivi diversi da malattia e infortunio dell’assicurato verrà applicato uno scoperto del 10%.