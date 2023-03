Come saranno le Ocean Residence e Penthouse di Explora I

Explora Journeys si prepara al debutto della sua prima nave di lusso Explora I a luglio e intanto svela il look delle Ocean Residence e delle Ocean Penthouse e racconta l’approccio di progettazione delle sue 461 “case sul mare” fronte oceano.

«Rispetto dell’ambiente e sostenibilità sono stati elementi centrali nelle scelte di progettazione delle suite, garantendo un equilibrio tra l’esperienza tattile e visuale di ogni materiale utilizzato – ha dichiarato Jason Gelineau, head of product di Explora Journeys – Dettagli ecosostenibili come i prodotti da bagno ricaricabili sono stati integrati nelle suite e, ove possibile, Explora Journeys seleziona prodotti sostenibili, compresi quelli certificati B Corp. In linea con questa filosofia, il brand non utilizzerà plastica monouso a bordo delle sue navi».

Le Ocean Penthouse misurano da 43 a 68 mq, mentre le Ocean Residence sono le suite più ampie del settore, con aree da 70 a 149 mq. I designer si sono concentrati sulla fluidità e l’armonia degli spazi, implementando principi di progettazione lineari.

Le Ocean Penthouse offrono una sistemazione lussuosa di fronte all’oceano con finestre a tutta altezza e ampie terrazze. Ognuna delle quattro tipologie include una zona pranzo privata per quattro persone e un’ampia zona giorno per intrattenere gli amici e passare il tempo.

Tutte sono dotate di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli Dyson Supersonic, bagno in marmo con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar personale rifornito in base alle preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d’acqua personale riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. Il servizio in suite disponibile 24 ore su 24 assicura inoltre il soddisfacimento di ogni desiderio o richiesta degli ospiti.

Le ampie Ocean Residence offrono zona giorno, sala da pranzo e zona notte separate. La terrazza con vista panoramica fronte oceano include una vasca idromassaggio privata all’aperto, un tavolo da pranzo e lettini. Tra i materiali utilizzati, Macchia Vecchia nei bagni. Queste residenze, che si suddividono in Cocoon, Cove, Retreat e Serenity, hanno nomi che riflettono l’effetto calmante dell’oceano e l’esperienza di vita sul mare. Le residenze Cocoon e Serenity includono terrazze che si estendono per tutto il loro perimetro, mentre le Cocoon, Serenity e Retreat Residence offrono vasca da bagno e doccia indipendente. A disposizione delle Ocean Residence c’è un team di Residence Host per un servizio maggiordomo 24 ore su 24.

Tra i brand di lusso con cui Explora Journeys ha collaborato per gli arredi: Molteni&C, Manutti, Frette, Astep, Technogym.

Il brand lifestyle di lusso ha sviluppato un ulteriore aspetto del suo progetto di design dedicato all’arte. In base alla loro personale visione, i proprietari hanno selezionato artisti e opere da esibire a bordo. Ogni suite avrà nel suo soggiorno un’opera d’arte principale, insieme a elementi complementari e dettagli decorativi selezionati con cura.

Infine, oltre all’ampia offerta di bevande a bordo, gli ospiti troveranno all’arrivo una bottiglia di champagne in fresco: Veuve Clicquot Yellow Label nelle Ocean Suite, Moët & Chandon Grand Vintage 2015 nelle Ocean Penthouse e Dom Pérignon Vintage 2013 nelle Ocean Residence.