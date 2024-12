Come viaggeranno i crocieristi nel 2025? Ecco i trend Msc

Sono cinque le tendenze di viaggio che influenzano le abitudini di viaggio secondo Msc Crociere. Aumentano le persone che preferiscono le cosiddette “Coolcation” alle mete calde; la maggiore flessibilità lavorativa fa crescere il fenomeno del “Radical sabbatical”, ovvero l’anno sabbatico dal lavoro; la scelta di destinazioni ispirate da libri, film o serie televisive è in forte crescita e il fenomeno prende il nome di “set-jetting”; il “food” occupa ormai una parte centrale del viaggio; molti ospiti scelgono l’esperienza “all inclusive”.

VACANZE VERSO METE PIÙ FREDDE

Le destinazioni più fredde sono in ascesa per il 2025. I viaggiatori cercano climi più miti al posto delle zone calde “soleggiate”. Sempre più vacanzieri sostituiscono le passeggiate in spiaggia con le escursioni in montagna. La tendenza denominata “coolcation” attira gli esploratori verso destinazioni che offrono meraviglie naturali e paesaggi incontaminati. Per questo motivo, Msc Crociere ha ampliato le proprie destinazioni e nel 2026 salperà per la prima volta verso l’Alaska. In alternativa, i viaggiatori potranno scoprire il Nord Europa: fiordi della Norvegia o destinazioni del Mar Baltico come Lituania, Svezia, Estonia, Finlandia.

ANNI SABBATICI

La flessibilità del lavoro a distanza e il numero maggiore di aziende che offrono l’anno sabbatico come benefit, spinge a prendersi pause lavorative prolungate per viaggiare. Questo ha determinato l’ascesa del “radical sabbatical”. La World Cruise di Msc Crociere offre l’opportunità di circumnavigare il globo. Partendo da Genova il 5 gennaio 2025 e 2026 (presto sarà annunciato anche l’itinerario 2027), gli ospiti potranno visitare fino a 50 destinazioni in 32 Paesi. Oltre a scali giornalieri, l’itinerario offre anche soste più lunghe nei porti: gli ospiti possono avere più tempo per visitare le destinazioni.

SET-JETTING – VIAGGI ISPIRATI A CINEMA E LIBRI

È in crescita anche il fenomeno del “set-jetting”, fenomeno in cui i viaggiatori scelgono le loro destinazioni ispirati da un libro, un film o una serie televisiva. Questo trend si è rafforzato con la diffusione delle piattaforme di streaming. Msc Crociere offre itinerari con paesaggi culturali e cinematografici. Dalla navigazione a bordo di Msc Opera nel Mediterraneo alla scoperta di Dubrovnik (Croazia), patrimonio dell’umanità Unesco resa famosa dalla serie televisiva Game of Thrones, al viaggio in Medio Oriente a bordo di Msc Euribia, con scali a Dubai e Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), il set di due film di Mission Impossible, o per i fan di Sex and the City, salpare da New York City (Stati Uniti) a bordo di Msc Meraviglia e seguire le orme di Carrie per le strade di Manhattan.

LA VOGLIA DI TURISMO CULINARIO

Il tema food oggi è una forza trainante per le scelte delle destinazioni dell’esperienza di viaggio. Il turismo culinario sta diventando sempre più popolare. Cresce il numero di viaggiatori che pianifica viaggi per esplorare ristoranti o fare esperienze culinarie uniche, immergersi nei mercati alimentari locali, partecipare a laboratori di cucina specializzati o partire per un tour di degustazione.

Msc Crociere naviga verso famose mete gastronomiche come Napoli, Palermo (Italia), Barcellona (Spagna) e Buenos Aires (Argentina). Gli ospiti possono anche prenotare escursioni culinarie a terra, visitare cantine nella campagna italiana per degustare il vino locale, assaporare tapas ad Alicante (Spagna) o provare a ricreare piatti greci durante un laboratorio di cucina in un frantoio a conduzione familiare nel cuore della regione agricola di Katakolon (Grecia).

A bordo, le navi di Msc Crociere possono avere fino a 11 ristoranti diversi che offrono esperienze gastronomiche uniche e autentiche da tutto il mondo. Dalla degustazione della gastronomia etica “dalla fattoria all’oceano” dello chef svedese Niklas Ekstedt nell’innovativo Chef’s Garden Kitchen su Msc World Europa, alla cucina italiana nell’unico ristorante Eataly in mare su Msc World America, che sarà inaugurato il prossimo aprile, passando per i sapori dell’Asia con Kaito Teppanyaki o Kaito Sushi su molte navi della flotta Msc Crociere, le possibilità di scoperta gastronomica sono infinite.

VACANZE ALL INCLUSIVE DI ALTO LIVELLO

Oggi i viaggiatori sono sempre più disposti a spendere di più per un’esperienza all inclusive elevata, che bilanci la semplicità tradizionale con tocchi di esclusività. Questa evoluzione risponde al desiderio di vacanze curate e di alta qualità, che vadano oltre l’essenziale.

Msc Crociere ridefinisce la vacanza all inclusive con l’Msc Yacht Club. La lussuosa “nave nella nave” offre un concetto di all inclusive raffinato, con ristorante e lounge dedicati, servizio di maggiordomo 24 ore su 24 e solarium privato, il tutto con accesso solo tramite chiave, e a breve distanza da tutto ciò che una nave più grande ha da offrire.