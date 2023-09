Con Holipay anche la camera d’albergo si paga a rate

In questi giorni in cui in Italia si discute di Manovra, di patto anti inflazione e ancora di “caro tutto”, torna d’attualità anche nel travel il tema del buy now pay later, meccanismo di pagamento a rate che da tempo ha fatto irruzione nel turismo. Su questo fronte, è recente l’integrazione della startup italiana Holipay con Vertical Booking, il software flessibile del Gruppo Zucchetti, che permette di gestire le prenotazioni e le tariffe e fornisce agli albergatori tutti gli strumenti necessari per aumentare la revenue dell’hotel. Oggi quest’ultimo è presente in oltre 100 Paesi e offre soluzioni tradotte in 29 lingue diverse e utilizzabili in tutte le valute.

Così ora Holipay è presente nell’80% dei booking engine italiani (AmicHotel, Booking Evolution, Booking Expert, Comodohotel, Ermes Hotels, Hotel cc, Hotel in Cloud, Hotel Door, Mercurio Sistemi, Mr Preno, Passepartout,, Iperbooking e BBplanner) ed è intenzionata a integrarsi con booking engine esteri.

Adesso, dunque, gli hotel e le catene alberghiere che utilizzano il sistema di Vertical Booking potranno attivare il servizio Holipay senza costi.

Ma come funziona la formula Holipay? Il cliente paga 49 euro al momento della prenotazione e in automatico viene calcolato un numero di pagamenti di uguale importo che va da un minimo di 3, senza limite massimo, in base alla distanza tra la data di prenotazione e quella del check-out. I successivi pagamenti saranno poi addebitati automaticamente il 1° e il 15° giorno di ogni mese. L’ultimo pagamento è il giorno prima del check-out.