Con Iberia si vola a casa di Babbo Natale

I mercatini di Natale, gli sport sulla neve, l’aurora boreale e la casa di Babbo Natale. Sono e attrazioni principali delle destinazioni invernali lanciate da Iberia e inaugurate nello scorso weekend: Salisburgo, Innsbruck, Tromsø e Rovaniemi. Messi in vendita quasi 50.000 posti fino al prossimo marzo. La compagnia aerea offre due frequenze settimanali per Innsbruck, Salisburgo e Tromsø e fino a quattro per Rovaniemi.

«Siamo molto entusiasti di lanciare queste destinazioni, che crediamo saranno accolte molto bene dai nostri clienti, in particolare da coloro che amano gli sport sulla neve e i mercatini di Natale – rimarca Carmen Giraud, direttore vendite per Europa, Medio Oriente e Asia di Iberia – Inizieremo le operazioni quest’anno con due voli settimanali e speriamo di ripetere o addirittura aumentare queste rotte l’anno prossimo, come è successo con Rovaniemi, che abbiamo inaugurato l’anno scorso. Questa stagione invernale offriamo più voli e per periodi più lunghi verso la Lapponia, con un incremento del 74% rispetto allo scorso anno».

Ecco le quattro “perle” invernali nel dettaglio.

INNSBRUCK, NEVE E GIOCHI

Circondata dalle splendide Alpi tirolesi, Innsbruck è nota per le sue bellezze naturali e la sua ricca storia, che la rendono una destinazione popolare sia per gli appassionati di sport invernali – ha ospitato i Giochi Olimpici nel 1964 e 1976 – sia per coloro che desiderano esplorare il suo patrimonio culturale. Fino al 26 marzo 2025 Iberia offre due voli settimanali, il mercoledì e la domenica, tra Madrid e Innsbruck. In totale sono stati messi in vendita 12.648 posti.

SALISBURGO, LA CASA DI MOZART

Famosa per aver dato i natali a Wolfgang Amadeus Mozart, Salisburgo è una tappa obbligata anche durante l’inverno, dove, oltre a godere del suo patrimonio culturale, i mercatini di Natale aggiungono un tocco festoso con decine di bancarelle di legno decorate con luci, che vendono artigianato e cibo locale. Il più famoso di questi è il Christkindlmarkt, nella piazza del mercato, ma ci sono molti altri mercatini più piccoli come quello in Residenzplatz e quello situato nei giardini del Palazzo di Heilbronn. Due i voli diretti per Salisburgo con due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato, fino al 29 marzo: 13.320 i posti in vendita.

TROMSØ, IL REGNO DELL’AURORA BOREALE

Conosciuta come la capitale dell’Artico, Tromsø è una delle migliori città al mondo per ammirare l’aurora boreale. Situata sopra il Circolo Polare Artico, è l’ideale per i turisti che desiderano godersi la neve e la natura. A fine gennaio la cittadina norvegese ospita il Northern Lights Festival, con spettacoli di musica classica, moderna e jazz in uno scenario naturale circondato dai fiordi. Iberia ha messo in vendita 10.044 posti fino al 2 marzo, con due voli settimanali, giovedì e domenica.

ROVANIEMI, BENVENUTI A CASA DI BABBO NATALE

Località natalizia iconica per eccellenza, Rovaniemi si trova nella regione della Lapponia finlandese ed è famosa per essere la casa ufficiale di Babbo Natale, dove migliaia di turisti vengono ogni anno per consegnare le lettere con le loro richieste di regali. È anche una destinazione ideale per chi desiderao praticare attività all’aria aperta come gite in slitta, pesca sul ghiaccio e giri in motoslitta, oltre a vedere l’aurora boreale. Voli di linea fino al 1° marzo, con un massimo di 4 voli a settimana a dicembre, il mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Per questa destinazione messi in vendita un totale di 13.392 posti.