Con Royal Caribbean International 4 crociere a maggio per l’Eurovision Song Contest

Sono molte le novità in casa Royal Caribbean International, la compagnia di crociere norvegese-statunitense con base a Miami, dopo il debutto di gennaio di Icon of the Seas, la nave più grande del mondo, con una capacità di 7.600 ospiti, per luglio ha previsto il varo di Utopia of the Seas, la prima nave della Oasis Class – e seconda della compagnia – alimentata a gas naturale liquefatto(Gnl), il combustibile marino più pulito disponibile ad oggi, a Port Canaveral (Orlando), in Florida.

Royal Caribbean International aumenta la sua presenza nel Mediterraneo in vista dell’estate, con navi più grandi, e posiziona Oasis of the Seas per crociere nella parte occidentale, da Roma a Barcellona; Odyssey, da Roma verso il Mediterraneo orientale e la Grecia e Explorer, per crociere di 7 giorni da Ravenna verso Adriatico e Grecia.

A maggio è previsto il lancio delle crociere a tema musicale. Si tratta di quattro crociere ufficiali che celebrano la partnership di Royal Caribbean con l’Eurovision Song Contest e permetteranno ai fan del più grande evento musicale al mondo di partecipare al weekend del gran finale dello show a bordo delle Anthem, Explorer, Oasis e Odyssey of the Seas, con esperienze particolari ed intrattenimento speciale.