Con Uber bubbles alla scoperta dello champagne francese

Un tour dello champagne attraverso Reims ed Épernay a bordo di un veicolo Uber privato e di lusso. Ecco Uber bubbles, l’ultima esperienza di viaggio lanciata nella serie “Go Anywhere” di Uber, dopo Uber balloon in Cappadocia, Uber sleigh in Lapponia e Uber boat a Mykonos.

In collaborazione con Perrier-Jouët e G.H. Mumm, Uber bubbles offrirà ai viaggiatori due degustazioni e un pranzo presso le cantine degli amati viticoltori per scoprire il patrimonio della regione. Prenotabile direttamente nell’app Uber, sarà disponibile per tutta l’estate e offre ai viaggiatori una delle esperienze più iconiche d’Europa semplicemente cliccando un pulsante.

«Siamo entusiasti di collaborare con Uber quest’estate per offrire agli utenti la possibilità di scoprire le nostre Maison di Champagne tramite Uber bubbles – sottolinea François-Xavier Morizot, vp Champagne di G.H. Mumm e Perrier-Jouët – Questa è l’occasione perfetta per i viaggiatori di godersi il meglio delle nostre esperienze “frizzanti”, tra cui le nostre cuvée, la gastronomia di alto livello e i giardini eccezionali, sia a Épernay con la Maison Perrier-Jouët che a Reims con G.H. Mumm».

La gita di un’intera giornata include il pick-up a Parigi in una Tesla a marchio Uber Bubbles, con una prima tappa lungo il viaggio per una degustazione di champagne di tre cuvée e il pranzo al Cellier Belle Époque di Perrier-Jouët a Épernay. Successivamente, i viaggiatori saranno accompagnati alla Maison G.H. Mumm di Reims per una visita speciale alla cantina e una degustazione di Cordon Rouge prima del rientro a Parigi in prima serata.

Le prenotazioni per l’estate saranno disponibili esclusivamente nell’app Uber il 1° giugno, con 75 giorni o 24 ore di anticipo, tramite Uber Reserve. Uber bubbles si svolgerà il venerdì e il sabato dal 7 giugno al 17 agosto. L’esperienza avrà un costo forfettario di 200 euro e può ospitare fino a quattro persone.

Uber bubbles viene lanciato in coincidenza con la più grande estate di viaggi prevista in Francia, con oltre 15 milioni di persone che dovrebbero visitare Parigi, il 30% in più rispetto agli anni precedenti, grazie anche alle Olimpiadi.

«Volevamo organizzare una gita di un giorno senza soluzione di continuità da Parigi per sfuggire alla frenesia e goderci una delle regioni più iconiche della Francia», spiega Laureline Serieys, general manager di Uber France.

Nell’ultimo anno, la Francia è diventata una destinazione sempre più popolare per gli utenti di Uber, che collabora con 40.000 autisti Ncc e 2.500 tassisti e opera in 32 città, comprese le principali destinazioni turistiche estive in tutta la regione vinicola e nel sud della Francia.

Si prevede che la disponibilità di corse Uber Bubbles sarà limitata. Gli utenti che desiderano prenotare un tour sono invitati a prenotare in anticipo utilizzando la funzione Uber reserve nell’app almeno 24 ore prima della partenza.