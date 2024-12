Concessioni balneari, il Consiglio di Stato annulla le proroghe al 2033

Un anno a stelle e strisce: guida ai viaggi 2025 negli Usa Comincia il conto alla rovescia per i prossimi viaggi del 2025. E se nella wish list spiccano anche gli Stati Uniti, sarà una buona occasione per scoprire o riscoprire nuove... The post Un anno a stelle e strisce: guida ai viaggi 2025 negli Usa first appeared on ViaggiOff.

Arriva il Monopoly su Bangkok, il terzo ambientato in Thailandia Per bambini, dedicato alle città italiane, addirittura in modalità Star Wars o Game of Thrones. Oltre, naturalmente, alla celebre versione classica. Il Monopoly è uno dei giochi di società più... The post Arriva il Monopoly su Bangkok, il terzo ambientato in Thailandia first appeared on ViaggiOff.

Le mille luci di Tokyo: inverno nipponico con Godzilla e Super Mario L’inverno a Tokyo svela un volto inedito della capitale giapponese, dove la magia della stagione fredda si intreccia con i vantaggi di un viaggio conveniente, grazie ad offerte su voli... The post Le mille luci di Tokyo: inverno nipponico con Godzilla e Super Mario first appeared on ViaggiOff.