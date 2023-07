Concessioni balneari, il decreto legge incassa l’ok degli operatori

«Bene l’avvio della mappatura delle spiagge, è questa la strada giusta». Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba – l’associazione che riunisce gli stabilimenti balneari aderenti a Confesercenti – sottolinea con soddisfazione la decisione adottata dal Consiglio dei Ministri del 17 luglio, che ha approvato il decreto legislativo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici, tra cui rientra quella delle concessioni balneari.

«L’attuazione delle deleghe – prosegue Rustignoli – è un chiaro segnale che il governo intende procedere finalmente alla mappatura delle coste italiane che chiediamo da anni e che è la strada giusta per raggiungere una soluzione equilibrata alla questione Bolkestein».

Rustignoli ora attende i prossimi passi: «Aspettiamo il prossimo tavolo tecnico, previsto per il 25 luglio, per approfondire ulteriormente il tema e identificare definitivamente i criteri della scarsità della risorsa che, ne siamo convinti, in Italia non sussiste. Se così fosse – e i primi dati lo dimostrano – nei mesi a venire si potrà finalmente procedere a un riordino complessivo delle norme che riguardano le concessioni demaniali, sempre nel rispetto dei principi europei ma con condizioni di applicazione decisamente diverse da quelle previste finora. L’auspicio è che ora si possa mettere un punto alla questione una volta per tutte, dopo un tira e molla durato oltre 10 anni che non solo non ha portato a passi avanti, ma ha anche bloccato gli investimenti nel comparto gettando nell’incertezza migliaia di imprese e decine di migliaia di lavoratori».